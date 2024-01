Ricky Gervais: reviven su polémico discurso burlándose de actores por “ser amigos” de Jeffrey Epstein

Ricky Gervais dio un polémico discurso en la apertura de los Globos de Oro 2020 en donde mencionó el suicidio de Jeffrey Epstein, magnate acusado de tráfico sexual. Asimismo, el comediante se burló de los actores de Hollywood por ser amigos del empresario.

A propósito de la desclasificación de documentos judiciales por el “Caso Epstein” este miércoles 3 de enero, los usuarios de redes sociales revivieron dicho discurso que recordó al mundo la relación de Hollywood con el acusado por delitos sexuales y pedofilia.

Así fue el discurso de Ricky Gervais sobre Jeffrey Epstein

El presentador de los Globos de Oro 2020, Ricky Gervais, se paró sobre el escenario y desde el inicio advirtió: “Este es mi último año conduciendo estos premios” y, unos minutos más tarde se refirió a Jeffrey Epstein.

“Podrían ver toda la temporada de After Life en vez de este show (Globos de Oro). Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa tiene cáncer y eso es más divertido que esto. Spoiler alert: ya viene la segunda temporada, así que, obviamente, al final no se suicida… justo como Jeffrey Epstein”. Ricky Gervais

Tras ser señalado por tráfico sexual de menores, Epstein esperaba su sentencia en el Centro Correccional Metropolitano cuando, en agosto de 2019, su cuerpo fue encontrado tras un aparente suicidio.

Ver más Este video es de Antología.El actor Ricky Gervais trato de PEDOFILOS pervertidos a todo Hollywood y amigos de Jeffrey Epstein en sus propias claras y públicamente, es increíble, si lo haces en tono de broma todos ríen sin importar que sea verdad. pic.twitter.com/Ek3HejfF3H — Vicente (@Vicente15477281) January 4, 2024

Ante las reacciones de los famosos que se encontraban en la ceremonia, el también guionista y creador de The Office UK, les respondió diciendo: “Cállense, sé que es su amigo, pero no me importa“.

A pesar de que este fue uno de los momentos más polémicos de la noche hace casi ya cuatro años, todo el monólogo de Ricky Gervais estuvo plagado de frases escandalosas, por lo que incluso llamó a las celebridades: “pervertidos“.

¿Por qué cobró relevancia este monólogo en 2024?

En este inicio de 2024 comenzaron a hacerse públicos los documentos clasificados del caso de Jeffrey Epstein, señalado por presunto abuso y tráfico sexual de menores, según la BBC.

En estos archivos habría alrededor de 190 nombres implicados con el magnate, los cuales saldrían a la luz por petición de la jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York.

Hasta el momento, se han mencionado nombres como los de Bill Clinton y el astrofísico Stephen Hawking. También se hizo mención del Príncipe Andrés de Inglaterra, quien ya había sido vinculado con redes de pedofilia de Epstein en el pasado.

Curiosamente, Ricky Gervais también hizo un chiste del hijo de la Reina Isabel en 2020: “Once Upon a Time in Hollywood dura casi tres horas. Leonardo Di Caprio fue a la premiere, y al terminar, su pareja era demasiado mayor para él. Hasta el príncipe Andrés estaba como: ‘Vamos, hombre, ya tienes cincuenta y tantos'”.

Antes de la desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein, circuló en redes sociales una lista no oficial de nombres vinculados con el magnate. Robert de Niro y Tom Hanks son algunos de ellos y también estaban en el Globo de Oro, mostrándose incómodos, aunque al momento no se ha confirmado ningún vínculo al respecto.

Las redes sociales recuerdan a Ricky Gervais

Los usuarios de plataformas como X no perdonaron que han comenzado a salir los primeros nombres vinculados con Epstein (lo cual no quiere decir que sean culpables de algún delito) y retomaron el discurso de Ricky Gervais en 2020.

“Y no sé olviden que Ricky Gervais le dijo a todo Hollywood en la cara que eran todos amigos de Jeffrey Epstein, que no sé suicido y que son todos unos pedófilos de mierd*. Crack”, dijo el usuario @piroinsano.

“Hoy sabemos a qué se deben esas risas nerviosas, entre ellas la de Tom Hanks“, señaló @elgatocalvo. La mayoría de los internautas destacó las risas “hipócritas” y “nerviosas” de los asistentes.

Otras críticas de Ricky Gervais en los Globos de Oro 2020

Tal como auguró al inicio de su discurso, Ricky Gervais no ha vuelto a conducir los Globos de Oro. Se trató de una intervención que causó revuelo, no sólo por mencionar a Jeffrey Epstein, sino otros temas escabrosos de Estados Unidos y Hollywood.

Además de mencionar al magnate señalado por pedofilia, también hizo referencia al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien fue acusado de violación y conductas impropias por casi 80 mujeres, de acuerdo con la BBC.

“En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos más importantes del cine y la televisión del mundo. Personas de todo tipo, pero todos tienen algo en común: todos tienen miedo de Ronan Farrow”. Ricky Gervais

Ronan Farrow es un periodista que contribuyó a destapar los abusos de Harvey Weinstein, quien negó todas las acusaciones hasta el día de su sentencia.

Ricky Gervais también dijo criticó a Apple por producir la serie The Morning Show, la cual habla sobre la dignidad y hacer lo correcto, cuando la compañía de la manzana “dirige talleres clandestinos en China”.

El comediante remató su discurso diciendo: “Si alguno de ustedes gana un premio esta noche, no lo usen como un medio para dar un discurso político, no están en posición para dar una lección al público sobre nada. No saben nada del mundo real (…) Así que si ganan, acepten su trofeo, denle gracias a su agente y a su dios, y váyanse a la mierd*”.