Ricky Martin Live 2026, el cantante viene a México: fechas y sedes

Se viene la gira “Ricky Martin Live 2026”. Foto: AFP

El cantante Ricky Martin anunció su gira para el próximo año “Ricky Martin Live 2026”, y programó a México en su agenda. La confirmación la ofreció el puertorriqueño en sus redes sociales, este miércoles.

El también compositor, actor y escritor, señaló en su publicación que serán al menos siete sedes las que recibirán al artista en nuestro país, siendo el mes de marzo el designado para estos conciertos.

Fechas y sedes para Ricky Martin en México, en 2026

La gira “Ricky Martin Live 2026” estará en marzo, con sitios que van de norte a sur en México:

Querétaro

Será el jueves 12 de marzo, en el Autódromo de Querétaro

CDMX

Será el sábado 14 de marzo, en el Estadio Fray Nano

Guadalajara

Será el miércoles 18 de marzo, en el Estadio Panamericano

Monterrey

Será el viernes 20 de marzo, en el Estadio Walmart Park

Chihuahua

Será el domingo 22 de marzo, en el Estadio Monumental

León

Será el martes 24 de marzo, en la Explanada Poliforum

Mérida

Será el sábado 28 de marzo, en el Parque de Béisbol Kukulcán

¿Cuánto costarán los boletos?

De momento, el tour “Ricky Martin Live 2026” no muestra precios oficiales en la página web del cantante. Sin embargo, la publicación del puertorriqueño señala que la venta general para el público inicia el próximo jueves 2 de octubre a las 11 de la mañana. Además, es importante señala que no se maneja alguna fecha de preventa.

Mientras tanto, el cantante alista otros conciertos que tiene agendados por el resto del mundo, como Abu Dabhi, Australia, Rumania y España, entre otros.