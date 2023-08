Ricky Martin revela cómo reaccionaron sus hijos tras su divorcio

Ricky Martin abrió su corazón y habló sobre cómo sus hijos tomaron la noticia de su separación con el pintor sueco Jwan Yosef tras varios años de relación.

El cantante puertorriqueño rompió el silencio y dio una entrevista a Telemundo Puerto Rico y aseguró que sus gemelos, Matteo y Valentino, les ofrecieron el mayor apoyo cuando les dieron la noticia, la cual fue dada a conocer el mes pasado.

“Cuando les dijimos (a los mellizos) fue como: ‘Bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, contó Ricky Martin.

También aseguró que “mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, dijo. “Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación”.

El interprete de “Tal vez” tiene dos hijos Yosef, Lucía y Renn, y aseguró que los menores tomaron la decisión de separarse en buenos términos.

Al ser cuestionado sobre si está listo para una nueva relación amorosa, el cantante aseguró que lo tomará con calma ya que “fueron siete u ocho años” con Yosef.

“Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”.

