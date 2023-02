Rihanna interpretará la canción de “Black Panther” en los premios Oscar

Rihanna forma parte de la banda sonora de “Black Panther 2”: Foto: Getty Images

La estrella del pop Rihanna cantará en la ceremonia de los premios Oscar el próximo marzo, informaron los organizadores este jueves. Este anuncio se da días después de su regreso a los escenarios durante el medio tiempo del Super Bowl.

La cantante, que está embarazada de su segundo bebé, interpretará “Lift Me Up”, nominada a mejor canción por “Pantera Negra: Wakanda por siempre” en la premiación más importante de Hollywood que se realizará el 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde “Everything Everywhere All At Once” es la película con mayor número de nominaciones con 11 y “Pinocho de Guillermo del Toro” está nominada en la categoría de Mejor Película Animada.

¿Cuáles son las canciones con las que compite Rihanna?

La canción compite, entre otras, con el éxito de Lady Gaga “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”, y la favorita “Naatu Naatu”, de la producción india “RRR”.

Rihanna pasó siete años sin presentarse en vivo, hasta su aparición en el tradicional espectáculo del medio tiempo de la final de la liga de fútbol americano, el pasado 12 de febrero.

La artista de 35 años se ha concentrado en sus exitosas marcas de maquillaje, ropa íntima y moda que la han convertido en una empresaria multimillonaria. Además, en mayo del año pasado Rihanna tuvo su primer hijo.

Su faceta familiar dominó la conversación en las redes sociales durante su presentación en el Super Bowl, donde apareció embarazada.

Sus representantes confirmaron minutos después del espectáculo que la cantante nacida en Barbados espera su segundo hijo.

Fue la sorpresa del show en el cual algunos fanáticos esperaban escuchar un anticipo del disco que ella promete desde hace años, pero que dio repaso a sus grandes éxitos como “Umbrella” y “Diamonds”.

“Lift Me Up” es la primera nominación al Oscar de Rihanna, quien ha ganado nueve premios Grammy.