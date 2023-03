Rihanna luce su embarazo en los Oscar 2023, estos fueron sus espectaculares looks

Rihanna deslumbró en los Oscar 2023.

Rihanna subió al escenario de los Oscar 2023 para interpretar Lift Me Up de “Black Panther: Wakanda Forever” en la 95ª entrega anual de los Premios de la Academia, donde la cantante lució su embarazo con tres increíbles looks este domingo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Rihanna en la alfombra roja

La cantante, que reveló su segundo embarazo durante el pasado Super Bowl, caminó por la alfombra roja con un conjunto Alaïa de dos piezas: un sujetador de cuero y una falda larga con cortes en los muslos, ambas unidas con una tela transparente.

Rihanna llegó acompañada de su novio y padre de sus hijos, el también cantante ASAP Rocky.

La poderosa interpretación de Rihanna dedicada a Chadwick Boseman

El segundo look que lució Rihanna fue durante su interpretación de Lift Me Up, tributo al difunto Chadwick Boseman, actor que dio vida a la Pantera Negra y quien falleció el pasado 28 de agosto de 2020 tras perder la batalla contra el cáncer de colon.

La artista salió al escenario con un vestido a dos piezas y repleto de brillantes, así como de transparencias negras. Su actuación le valió una emotiva ovación de la audiencia, que no dudo en ponerse de pie.

Ver más Impecable como siempre a nivel vocal. RIHANNA y su presentación de Lift Me Up, nominada como Mejor Canción Original gracias a BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER.#Oscars pic.twitter.com/9YEF3aoCeQ — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

Lift Me Up estaba nominado a canción original, junto a Applause de “Tell It Like a Woman”, Hold My Hand de “Top Gun: Maverick”, This Is a Life de “Sin novedad en el frente” y Naatu Naatu de “RRR”. Era la primera nominación al Oscar de Rihanna. Sin embargo, el premio finalmente se lo llevó la cinta “RRR”.

El tercer vestido de la cantante

Después de su actuación, Rihanna volvió a su asiento con otro atuendo en color menta. Para cerrar, la cantante eligió un diseño Bottega Veneta, que incluía un bustier y una falda de seda de corte sirena con hombros descubiertos. Además, llevó una estola y guantes de cuero a juego.