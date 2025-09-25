Rihanna muestra a su tercer bebé, producto de su relación con A$AP Rocky

GENERANDO AUDIO...

Rihanna y A$AP Rocky tuvieron a su tercer bebé en redes. Foto: AFP

La cantante Rihanna mostró a su tercer bebé mediante una fotografía que compartió en redes sociales. La pequeñita es fruto de la relación que tiene la oriunda de Barbados con A$AP Rocky, un famoso rapero, cantante y modelo estadounidense.

La artista, quien actuó embarazada en el Super Bowl LVII mientras esperaba a su segundo bebé, compartió también el nombre de la nueva integrante de su familia, que es Rocki Irish Mayers.

Rihanna muestra a su tercer bebé

A través de X, Rihanna mostró a su tercer bebé, quien nació el 13 de septiembre de 2025, pero fue hasta este miércoles 24 (11 días después) que la compositora y empresaria decidió compartir una imagen del recién nacido al mundo.

Luego de los primeros días, donde los recién nacidos suelen tener muchos cuidados médicos, por protocolo, finalmente la cantante la enseñó con una frazada en color rosa, mientras gustosamente la sostenía entre sus brazos.

Además, como plus, Rihanna añadió otra imagen donde salen unos guantes con listones, igualmente en tono rosa. Todo esto se llevó a cabo en una habitación donde ambas estuvieron tranquilamente para posar impecablemente.

Rihanna anunció su embarazo en la MET Gala 2025

Rihanna reveló su tercer embarazo en la MET Gala 2025, el pasado 5 de mayo en Nueva York, Estados Unidos. Ahí lució su “barriguita” con un vestido de Miu Miu mientras salía del Hotel Carlyle para recorrer la escalinata del Museo Metropolitano de Arte.

¿Quiénes son sus otros dos hijos?

Ahora que Rihanna mostró a su tercer bebé, ella y su pareja tiene otros dos hijos: RZA Athelston, quien nació en mayo de 2022, y Riot Rose, nacido en agosto de 2023.