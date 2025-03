GENERANDO AUDIO...

“The Alto Knights” llega a cines de México. Foto: Warner Pictures.

A sus 81 años, Robert De Niro vuelve al mundo del crimen organizado con “The Alto Knights”, una película basada en hechos reales que marca su reencuentro con el cine de mafiosos. Dirigida por Barry Levinson, la cinta se estrena el 20 de marzo en México y presentó un desafío inédito para el actor: interpretar dos personajes al mismo tiempo.

Robert De Niro interpreta dos mafiosos en “The Alto Knights”

En esta historia ambientada en la década de los 50, De Niro da vida a Vito Genovese y Frank Costello, dos capos de la mafia de origen italiano, que lucharon por el control del crimen organizado en Nueva York. La trama explora sus diferencias, enfrentamientos y el impacto de sus decisiones en el submundo criminal.

Un desafío actoral para De Niro

En entrevista para UnoTV, De Niro confesó que interpretar dos personajes distintos fue un reto que lo mantuvo en el aire desde el inicio del rodaje.

“Era un desafío y estaba preocupado. Barry me recordaba que debíamos asegurarnos de que fueran dos personajes claramente distintos. Trabajamos en pruebas, investigación y cuando filmamos la primera escena en la tienda de dulces, quería ver los resultados de inmediato“, explicó el actor.

Para Levinson, trabajar nuevamente con De Niro implicó un reto adicional: mantener la espontaneidad en escenas donde el actor actuaba consigo mismo.

“Tuvimos que ir más allá de lo técnico para que se sintiera natural, como si fueran dos personas diferentes interactuando”, comentó el director.

La fascinación por las historias de mafia

Robert De Niro, icónico en el género gracias a filmes como “El Padrino II” (1974) y “Buenos muchachos” (1990), explicó por qué este tipo de historias siguen cautivando al público.

“Los gánsteres y forajidos forman parte de la tradición estadounidense, aunque en realidad es un fenómeno global. Estas historias resultan atractivas si están bien escritas y construidas con precisión”, señaló.

Debra Messing interpreta a la esposa de Robert De Niro en “The Alto Knights·

La película también cuenta con la participación de Debra Messing, quien interpreta a Bobby, la leal y divertida esposa de Frank Costello. Para la actriz, compartir escena con De Niro fue una experiencia inolvidable.

“Estaba intimidada al principio, pero él fue generoso, amable y divertido. Improvisamos juntos y fue algo realmente especial”, relató en entrevista.

Sobre la fascinación mundial por el cine de mafia, Messing destacó su carácter extremo y fuera de lo común: “Es un mundo con reglas propias, alejado de la vida civilizada. Ver personajes actuando sin restricciones morales resulta intrigante para el público”, explicó.

La película “The Alto Knights” se desarrolla en la década de los 50 y 60, una época que según la actriz Kathrine Narducci: “era muy divertida”.

“Hay algo en común en todas estas mujeres, todas saben en qué se meten. Nadie es inocente. Saben con quién se casan. Saben a qué se dedican sus maridos. Así que no se puede decir que la esposa de un gánster esté en la sombra y no sepa lo que pasa. Todas saben lo que pasa”, dijo la actriz que da vida a Anna, la esposa de Vito Genovese.



“Creo que por eso todas se casaron con sus maridos: por el poder, el dinero y el estilo de vida yo Describo a Anna como una mujer de voluntad fuerte. No te interpongas en su camino. Te derribará. Ella quería poder. Quería lo mismo que los gánsteres. Quería poder, dinero, éxito. Es una mujer muy picante y realmente intrépida”, finalizó Kathrine Narducci.

