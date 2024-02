Ganador de “La Voz Kids” acusa a su padre de abandonarlo y llevarse su premio; el papá contesta

Roberto Xavier, ganador de “La Voz Kids”, dice que su papá lo dejó. Foto: AFP

El nombre de Roberto Xavier se viralizó en redes sociales, luego de que el joven, que fue ganador de “La Voz Kids” en 2019, afirmara que su papá lo abandonó y se llevó el dinero del premio. Unotv.com te da los detalles del caso

¿Qué pasó con el ganador de “La voz kids”?

A través de videos de redes sociales, se revivió el nombre de Roberto Xavier, ganador de “La voz kids” en 2019. Una de las cortas grabaciones se desprende de una entrevista que ofreció el chico en donde es cuestionado sobre lo que hizo con el medio millón que era el premio.

“Medio millón de baros. ¿Qué compraste? ¿Un coche o qué?”, preguntan al joven.

En ese momento, el joven reveló que, tan sólo seis meses después de su triunfo, el papá los abandonó llevándose el dinero del premio.

“Lamentablemente, a los 6 meses que yo gané “La voz kids” mi papá nos abandonó y se llevó el premio”.

Ver más Aquí está la entrevista en donde el mismo lo cuenta: pic.twitter.com/u8jN0wt4l0 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) February 11, 2024

“Se tenía que decir y se dijo”: aparece el papá de Roberto Xavier

Luego del revuelo que causaron las declaraciones del joven ganador de “La voz kids” en 2019, el padre del chico apareció en redes sociales, asegurando que los señalamientos en su contra son falsos.

A través de un video, el padre de Roberto Xavier destacó que el dinero se encuentra en un fideicomiso que es para los estudios de su hijo.

“Sí, existe ese tal premio. Está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo, ni su mamá, podemos tocar porque es para ese fin: para sus estudios”.

Asimismo, aseguró que, en los últimos cuatro años, no ha podido ver a su hijo, supuestamente, porque se le ha negado el derecho. Sin embargo, aprovechó el video para enviarle un mensaje a Roberto Xavier.

“A mi hijo, por este medio, si lo ves, te amo. Aquí voy a estar siempre para ti. No pasa nada. Échale ganas al estudio, a lo que te gusta, a la música. Se me ha negado el derecho de verlo en un promedio de cuatro años. Esporádicamente, lo veo en las redes y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical”.