“Robot Dreams”: ¿por qué las redes han tratado de “cancelar” al perro de la película?

“Robot Dreams” o “Mi Amigo Robot“, cinta española nominada al Oscar 2024 a Mejor Película Animada, sigue en carteleras mexicanas y desató la polémica en redes sociales. Los usuarios “cancelaron” al perro protagonista a pesar de ser un personaje ficticio.

En la película de Pablo Berger, el perro protagonista se siente solo y decide comprar un robot para hacerle compañía. Ambos hacen química inmediata y, tras una visita a la playa, el amigo robótico se queda sin batería y no puede salir de la arena.

Al día siguiente, el animal antropomórfico corre para rescatarlo. Sin embargo, se encuentra con que la playa ha cerrado hasta el verano. Rompe la cerca para recuperar a su amigo, pero lo encarcelan y cesa sus intentos. Por esta razón, algunos usuarios de redes sociales decidieron “cancelarlo”.

“Perro muy ‘bujuju estoy solo nadie me quiere’, pero cuando le llega algo bonito no lo cuida y lo deja ahí tirado y todavía espera que cuando regrese estén ahí para él. No mijo así no, mejor sáquese”.

Fabiola Santiago, usuaria de X (antes Twitter)