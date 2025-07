Rock sin fecha de caducidad: Cuca festeja 35 años con concierto en la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

La emblemática Cuca cumple 35 años de vida. Foto: cortesía

El próximo jueves 10 de julio la Ciudad de México (CDMX) será testigo de una descarga de potencia, irreverencia y rock pesado cuando Cuca, una de las bandas más emblemáticas del género en México, tome el escenario para celebrar 35 años de carrera.

El grupo, liderado por José Fors, promete una velada íntima y explosiva en el emblemático Salón La Maraka, donde sonarán desde los clásicos generacionales, como “El son del dolor”, “La balada” y “Cara de pizza” hasta un nuevo sencillo titulado “Que Volando”.

En entrevista para Uno TV, José Fors (voz), Carlos Avilez (bajo) y Nacho González (batería) compartieron su visión del presente y futuro de la banda, sin perder la esencia que los convirtió en referentes del rock mexicano desde su nacimiento en Guadalajara en 1989.

“El rock no tiene fecha de caducidad”: Cuca

El secreto de la vigencia de su banda, aseguran, está en la autenticidad: “Nunca hemos estado clavados en qué está pasando en la moda. Es más, cuando Cuca empezó, decían que el rock estaba muriendo… y mira, 35 años después”, recuerda Fors.

“Aquí la cosa con nosotros es serle fiel al rock pesado que nos gusta, y eso nos ha traído un público más fiel”, destaca el cantante de la banda, quien el 30 de julio cumplirá 67 años.

El bajista Carlos Avilez complementa señalando que, en su caso, él no eligió ser músico de rock, sino que “yo creo que el rock me eligió a mí”.

“Como dijo el Barón Rojo: ‘Músico quise ser, músico me quedé, y si alguien lo ve fácil, que venga a ver'”, refiere.

Que volando, el nuevo sencillo de la banda

El estreno del sencillo “Que volando”, disponible ya en plataformas digitales, marca una nueva etapa creativa para la banda.

“Es un blues, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo, con la estridencia y la intensidad de siempre, pero con una influencia muy clara de las bandas que nos marcaron en los setenta”, explicó Avilez sobre la nueva rola.

Por su parte, José Fors revela que el cambio también se refleja en las letras:

“Ya no es una Cuca tan alburera. Son letras más… sí, con esa palabra que no me gusta: maduras. Estamos trabajando en bloques de tres canciones. Ya lanzamos la primera, y así vamos a seguir. En el segundo bloque tal vez regresemos a los rollos más divertidos. Lo importante es que nos estamos divirtiendo, y si uno se divierte, la banda se divierte”, destaca.

Mucha buena vibra y 35 años en hora y media

Sobre el concierto en La Maraka, Nacho González anticipa una noche intensa: “Vamos a llevar un muy buen repertorio. Les vamos a dar 35 años en una hora y media, una hora cuarenta, entonces váyanse bien cenados, con mucha energía, porque se van a desgastar”.

El evento será también una celebración intergeneracional.

“Últimamente, en cualquier lugar donde se presenta Cuca, ya podemos ver diferentes generaciones. Llega gente que nos escuchaba en los 90s ahora ya con su familia. Es un espectáculo familiar”, abunda Carlos Avilez.

Rock como forma de vida

A pesar de los cambios en la industria, desde lo análogo hasta el streaming, la esencia permanece, aseguran los miembros de la banda.

“Pasamos de las grandes disqueras al camino independiente, de la máquina de discos al mp3… pero Cuca sigue viva, activa y funcionando bastante bien en plataformas. Es otra forma, pero el rock and roll sigue”, asegura Avilez.

Nacho lo resume con claridad: “Desde que me levanto hasta que me duermo, estoy oyendo rock and roll. A mí me gusta el rock regresivo, le busco a la vieja escuela. Lo sigo redescubriendo y seguiré aprendiendo”.

¿Hay revival del rock?

Ante la pregunta sobre un posible resurgimiento del rock de los 80 y 90, José Fors, quien dicho sea de paso, también ha afianzado una admirable carrera como pintor, grabador y escultor, lanza una sentencia breve: “El revival es constante“. Y Avilez remata: “Más bien nunca ha pasado. Ya nos volvimos clásicos. Y la cucaracha no ha detenido su vuelo en 35 años”.

Sobre su vínculo con la Ciudad de México, el bajista asegura que su público es uno de sus favoritos, pues “son muy entregados”.

Próximo disco… sin prisas

La banda, que recientemente fue catalogada por el cineastra Guillermo del Toro como “vital en la vida cultural de Guadalajara y México”, no descarta el formato físico en su próximo disco.

José Fors afirma en la entrevista que aunque vivimos ya en una era digital, “la idea es trabajar los bloques, y cuando tengamos unas 12 piezas, sacar el disco. Pero sin ninguna prisa. Es trabajar a gusto, estar orgullosos del producto. Cuando tengamos el CD completo, se imprime”.

Un mensaje para la banda

Antes de cerrar, fieles a su irreverencia, los tres músicos agradecen el apoyo de su público a lo largo de 35 años de trayectoria artística:

José Fors: “Mil gracias por estos 35 años. Se lo debemos a ustedes”.

Carlos Avilez: “Coman bien, consuman rock and roll todos los días para una vida sana y feliz”.

Nacho González: “Gracias. Coman y beban rock and roll y nos vemos el 10 de julio en La Maraka”.

Los datos: