“Yo comulgo con la lealtad”: Rodrigo Cachero rompe el silencio ante infidelidad de Adianez Hernández

Rodrigo Cachero estudió en el CEFAT, de TV Azteca. Foto: Getty Images

El actor Rodrigo Cachero rompió el silencio ante su polémica y sorpresiva separación de Adianez Hernández, quien le fue infiel con Augusto Bravo.

Rodrigo Cachero habla ante infidelidad de Adianez Hernández

A través de un mensaje en Instagram, el actor, quien fue parte de las filas de TV Azteca, expresó que su proceso de divorcio lo tiene muy mal, ya que no lo esperaba.

“Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando. Todo ha sido sorpresivo y muy doloroso”, escribió Rodrigo Cachero.

Por otro lado, detalló que es una persona de respeto y que, durante su matrimonio, siempre trató de dar lo mejor de sí, ya que no está de acuerdo con el engaño y la mentira.

“Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”, expresó Rodrigo Cachero.

Incluso, el protagonista de “Machos” señaló que amaba a Adianez Hernández y que se visualizaba junto a ella por mucho tiempo.

“Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella. Sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación”, afirmó el ex de Larisa Mendizábal.

Finalmente, Rodrigo Cachero detalló que nunca le fue infiel a Adianez Hernández, ya que su ausencia en casa se debió a cuestiones laborales.

“Este año dirigí un proyecto de 6 meses (…) Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos”, puntualizó el actor.

¿Quién es Rodrigo Cachero?

Rodrigo Cachero Maldonado es un actor y director, quien nació el 29 de octubre de 1973 en la Ciudad de México, por lo que, actualmente, tiene 49 años.

El actor estudió Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Iberoamericana, al igual que Interpretación y Narrativa, pero en España.

Sin embargo, entre sus proyectos de TV más destacados se encuentran “Perla”, “Cuando Seas Mía”, “Lo Que Callamos las Mujeres” y “Machos”.