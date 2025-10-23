Rosalía anuncia “LUX”, su nuevo álbum, y habrá escucha especial en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El evento se hará antes del estreno del álbum. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El regreso de Rosalía, la “Motomami”, es una realidad y recientemente anunció el lanzamiento de “LUX”, su nuevo álbum de estudio.

Su próximo material discográfico estará disponible en todas las plataformas el próximo 7 de noviembre de 2025.

El anuncio se volvió tendencia mundial tras revelarse con un enorme cartel en Times Square, Nueva York, marcando que anuncia una nueva era musical para la artista catalana.

Pero, las sorpresas no terminaron ahí. La intérprete de “Malamente” y “Saoko” también confirmó una escucha especial en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del mundo.

¿Cuándo será la escucha exclusiva de LUX en la CDMX?

En redes sociales y la página oficial Rosalía, se confirmó que la Ciudad de México será una de las primeras sedes donde se podrá escuchar LUX, antes de su lanzamiento global.

El evento se realizará el miércoles 29 de octubre, aunque la sede aún no ha sido revelada.

Para poder asistir, los fans deberán registrarse en el formulario disponible en la sección “Eventos” de su sitio web oficial, donde, al parecer, se enviará la confirmación a los seleccionados.

“LUX”, el nuevo capítulo tras Motomami

El nuevo disco llega más de tres años después del exitoso “Motomami”, con el que Rosalía redefinió su sonido y se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop global en la actualidad.

Como menciona un comunicado de prensa, el álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Estructurado en cuatro movimientos, incluirá colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, además de Yahritza e Yves Tumor, entre otros.

Cabe mencionar que, durante las últimas semanas, Rosalía había dejado pistas sobre el proyecto: compartió partituras, símbolos musicales y transmisiones en vivo que anticipaban el concepto sonoro de “LUX”.