Rosalía lanza “LLYLM”, una canción en “spanglish”

Rosalía lanzó el tema “LLYLM” (Lie Like You Love Me). Foto: AFP

La cantante española Rosalía lanzó el tema “LLYLM” (Lie Like You Love Me) el cual es una especie de fusión de flamenco con pop y música electrónica en el que apuesta a cantar en “spanglish”, es decir partes del tema en inglés y otras en español.

Rosalía lanzó “LLYLM”, que en español significaría “miénteme como si me amaras”, a primera hora del viernes 27 de enero.

El estribillo reza: “Baby lie like you love me / Lie like you love me” (Baby miente como si me amaras / miente como si me amaras), canta la artista entre palmas aflamencadas.

En esta canción, Rosalía mezcla el español, lengua en la que comienza a cantar, para la parte del estribillo hacerla en inglés y fusiona tintes flamencos con toques electrónicos. No es la primera vez que la catalana se atreve con el inglés, ya que colaboró en el remix de “Blinding Lights” con The Weeknd y previamente hizo con James Blake en “Barefoot in the park”.

A 10 horas del estreno del tema con un videolyric en YouTube sumó más de 230 mil reproducciones.

“LLYLM” es el tercer sencillo que saca, tras “Despechá” y Besos moja2, después de haber sacado su último disco, “Motomami”, con el que ha recorrido todo el mundo.

El flamenco acompaña a Rosalía desde sus inicios

Aunque sigue siendo su mayor inspiración, Rosalía no se limita al flamenco. Sin tener orígenes gitanos, descubre este género durante su infancia, en su Cataluña natal, gracias a amigos de origen andaluz.

El flechazo es instantáneo. En 2017, su primer álbum “Los Ángeles”, en el que canta sola acompañada de una guitarra, la integra en este género tradicional. Pero pese al éxito de crítica, el álbum no le otorga el reconocimiento internacional.

Aún inspirada por el flamenco, Rosalía nunca le dio la espalda a otros géneros, una dualidad esencial en su discografía.

Rosalía regresa a México para el Ceremonia 2023

Como parte de su gira de promoción por el álbum “Motomami“, Rosalía hizo una visita a la Ciudad de México en el Auditorio Nacional en 2022 y tan sólo ocho meses después volverá a tierras aztecas como headliner del Festival Ceremonia 2023 junto con artistas de la talla de Travis Scott, M.I.A y The Blaze.