“Rosaline”, todo sobre la nueva película sobre Romeo y Julieta

“Rosaline” ya está disponible en Star+. Foto: Twitter.

“Rosaline” es una comedia romántica basada en la novela juvenil de 2012, When You Were Mine, de Rebecca Serle, que a su vez, se inspiró en Romeo y Julieta, de William Shakespeare. El filme es protagonizado por Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Kyle Allen. La dirigió Karen Maine, y el guion es de Scott Neustadter y Michael H. Weber.

Minnie Driver, quien da vida al personaje de Nodriza, habló en exclusiva para UnoTv.com sobre este nuevo proyecto que desde el 14 de octubre está disponible en la plataforma de Star+.

“Es una adaptación muy moderna, la música es fantástica, las actuaciones son buenas, es divertida, y tiene esta parte que muestra los difíciles roles que nos toca vivir a las mujeres, ya sea en esa época o la actual”, aseguró la actriz.

Minnie Driver interpreta a la confidente de “Rosaline”, dos mujeres que tienen una estrecha relación, basada en la confianza y amor: “Rosaline es una imperfecta heroína, al igual que todos lo somos, la relación entre ella y mi personaje es muy divertida”.

¿De qué trata Rosaline?

“Rosaline” es una adaptación moderna y cómica de la historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, contada desde la perspectiva de la exnovia de Romeo, a quien el joven dejó por enamorarse de su prima Julieta. Con el corazón roto, Rosaline planeará frustrar el famoso romance y recuperar a su novio.