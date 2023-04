Rosé de BLACKPINK: su signo, cumpleaños y todo lo que debes saber

Rosé de BLACKPINK toca el piano y la guitarra. Foto: Gettyimages.

Roseanne Park, más conocida por su nombre artístico Rosé, es una cantante, modelo y bailarina, de origen surcoreano, que nació en Auckland, Nueva Zelanda el 11 de febrero de 1997 y es miembro del grupo de K-Pop, BLACKPINK, formado por la discográfica YG Entertainment en 2016. Su debut como solista fue el 12 de marzo de 2021.

La soprano de 24 años habla tres idiomas: inglés, coreano y japonés, es acuario, mide 1.68 cm y pesa 45 kilos, su esbelta figura se debe a que Rosé entrena varias horas al día con sus compañeras ( principalmente bailando y cantando). Su pasión por la música le han permitido aprender a tocar instrumentos como el piano y la guitarra.

Rosé cuenta con el apoyo incondicional de su familia, que está formada por su madre, que es empresaria, su padre, que es abogado, y su hermana Alice, que también es abogada.

Los inicios de Rosé en la música

En 2012 Roseanne se presentó a las audiciones de YG Entertainment, agencia de BLACKPINK y ocupó el primer lugar entre 700 participantes. Fue entonces cuando Rosé se mudó a Seúl para perseguir sus sueños. Estuvo entrenando durante cuatro años para su debut con la banda y participó en la canción Without You de G-Dragon.

En 6 años, BLACKPINK ha conseguido destronar a otra de las grandes cantante actuales, y es que Ariana Grande tenía el récord de haber alcanzado 55.4 millones de reproducciones en 24 horas con su canción ‘Thank U, Next’. BLACKPINK se colocaba en primer puesto al haber conseguido 56.7 millones de reproducciones en 24 horas.

Rosé también tiene carrera como solista

En marzo de 2021 Rosé tuvo su debut como solista y obtuvo un gran recibimiento como solista con su EP R, que incluye los temas Gone y On The Ground. Ambos reúnen una gran cantidad de reproducciones y escuchas en las plataformas digitales.

Ver más

Fuertemente criticada por su manera de bailar

La cantante de K-Pop fue objeto de controversia en 2022 en Corea del Sur debido a su atrevida forma de bailar. En particular, se le criticó a la artista por su twerking, un movimiento de cadera que no es bien visto en la cultura coreana, durante un show en Estados Unidos.

Ver más rosé twerk levels pic.twitter.com/ZU4FoyDT3G — ؘؘ (@CONCERTROSIE) November 7, 2022

La historia de BLACKPINK

BLACKPINK está conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, nació en agosto de 2016 tras haber estado YG Entertainment más de dos meses promocionándolas. Su debut fue con el sencillo ‘Square One’ que incluía las canciones ‘Whistle’ y ‘Boombayah’. Con ambas canciones llegaron al número uno en el chart de ‘Billboard World Digital Songs’.

El 31 de octubre de ese mismo año, decidieron lanzar su segundo EP ‘Square Two’ con las nuevas canciones ‘Playing With Fire’ y ‘Stay’, haciendo que vuelvan a posicionarse como el número uno en el chart de ‘Billboard World Digital Songs’. Hasta junio de 2017 publicaron su nuevo sencillo ‘As If It’s Your Last’ con el que consiguió tres récords:

Video con 11 millones de reproducciones en YouTube

El video más rápido en superar los 10 millones de likes en 24 horas

Video musical más visto en 24 horas con más de 13 millones de reproducciones

Videoclip con más likes en 24 horas, con un millón

Una vez finalizado el año, en 2018 la compañía de BLACKPINK anuncio que el grupo regresaría en junio con un nuevo EP, y que hasta entonces en marzo publicarían una reedición titulada ‘Re: Blackpink’ con todas sus canciones previamente lanzadas tanto en japonés como en coreano.

Su primera canción del EP “Square up“, ‘Ddu-Du Ddu-Du’ consiguió posicionarse como el mayor éxito de todos los tiempos por un grupo de k-pop femenino consiguiendo millones de reproducciones y descargas vendidas ya que en ese punto empezaron a ampliar fronteras y el pop coreano se empezó a expandir por todo el planeta.

A partir de ese momento, el grupo comenzó a conocerse a nivel mundial y los fans comenzaron a pedir una gira mundial por parte de BLACKPINK, la cual solo se había movido por el continente asiático siendo en julio cuando comenzaron su ‘Black Pink Arena Tour 2018’ con su primera gira en Japón.

BLACKPINK es uno de los grupos más importantes del K-pop y tiene uno de los fandom más grandes en las redes sociales, llamados blinks, quienes que con cada paso que dan las chicas, se vuelven tendencia y en esta ocasión con el lanzamiento de su sencillo “Pink Venom”, de su segundo disco de estudio “Born Pink”, las redes estallaron.