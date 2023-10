¿Casado y con hija? Todo lo que se sabe del matrimonio de Rubén Albarrán con la sobrina de Ofelia Medina

Rubén Albarrán, de Café Tacvba, se casó con Andrea Medina. Foto: Cuartoscuro

Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba, ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores; sin embargo, es la actriz Ofelia Medina quien revela que el cantante se casó con Andrea Medina, su sobrina, a la cual le habría prohibido hacer pública la relación. Y Unotv.com te dice lo que se sabe de su matrimonio y paternidad.

¿Qué se sabe del matrimonio de Rubén Albarrán?

En entrevista con Matilde Obregón, Ofelia Medina confirmó que su sobrina Andrea contrajo matrimonio con el intérprete de “Eres” o “1-2-3” en Estados Unidos, país del que la mujer tiene ciudadanía pese a haber nacido en México.

“Andrea es ciudadana norteamericana, aunque es nacida nuestro Yucatán, ella es ciudadana norteamericana y ellos se casaron en los Estados Unidos”

La actriz reveló que, producto de su matrimonio, Rubén Albarrán se convirtió en padre de una pequeña a la que, también, mantiene alejada de las cámaras.

“Tienen una hermosísima hija que se llama Cosma”, confirmó Ofelia Medina.

Aunque Ofelia no dio la fecha en la que Rubén Albarrán y Andrea Medina se conocieron, afirmó que fue el vocalista de Café Tacvba el que prohibió que la relación se hiciera pública.

“Tengo entendido que sí (Rubén le prohibió hacer público el matrimonio), pero no sé por qué, entiendo, a lo mejor, porque es una figura tan conocida, un rock star y Andrea es una mujer que no le interesa para nada el mostrarse, ni mucho menos”

Ofelia Media reveló que Andrea y Rubén se conocieron en una lucha por el medio ambiente, pues, dijo, su sobrina también es ecologista como el cantante de Café Tacvba.

“Nosotros somos muy cercanos de familia y Andrea ha sido muy cercana a mí siempre, es una bella mujer, es doctora en Antropología, es genetista, con el medio no, pero ella, así como Rubén son ecologistas y han luchado por causas. De hecho, se encontraron en la lucha por el agua. Ahí se conocieron, se casaron”

La separación del vocalista de Rubén Albarrán

La primera actriz confesó que luego de algún tiempo, el matrimonio entre su sobrina y el cantante mexicano llegó a su fin, por lo que se separaron, situación que fue dolorosa para la mujer.

“Ellos están separados hace ya un buen tiempo y tengo entendido que con dificultades”

Entre las revelaciones que hizo Ofelia Medina en dicha entrevista, es que Rubén Albarrán no asume su responsabilidad que tiene con su hija, pues, dijo, todo parece indicar que no aporta con los gastos de la manutención.

“Tengo entendido que no (que Rubén Albarrán no ayuda a Andrea con los gastos de su hija). No es ayudarla, es que no cumple con sus obligaciones, porque no es ayudar. Si tiene un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona”

Aunque se negó a dar más detalles, Ofelia Medina sí aseguró que su sobrina merece un trato digno y se dijo con la confianza de que Rubén Albarrán asuma su responsabilidad con su hija.

“Sí me siento en obligación de decir que sí creo que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno que es lo que es y que las cosas se hagan como tiene que ser, pero más allá de eso, no lo sé. Yo sé que ahorita ella está sufriendo porque es una situación dolorosa, que él no reconozca a su niña ni a ella y todo esto. Yo tengo toda la confianza en que Rubén es un hombre consciente”