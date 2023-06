Rubio prepara su show más emocionante en CDMX, mientras alista nueva música

Rubio trabaja en nueva música que la llevará por lugares no explorados antes.

La cantante chilena Fran Straube, conocida por su proyecto artístico Rubio, está lista para su presentación que tendrá lugar el viernes 30 de junio en el Auditorio BB de la CDMX, mientras que se viene nueva música que la llevará por lugares no explorados antes.

En entrevista con UnoTV, Rubio expresó su emoción y reveló que está saliendo de un resfriado pero que estará al 100 para su presentación.

“Es muy loco cómo la adrenalina hace que olvides todo y se vayan los dolores. Es algo sorprendente. Además, una vez toqué afónica y no sé cómo salió mi voz en el show. Es increíble cómo la adrenalina hace que todo funcione”. Rubio

Sobre el concierto en el Auditorio BB, Rubio destacó la importancia de este evento en su carrera, “este es uno de los shows más importantes de Rubio en México. Creo que también es el comienzo de Rubio aquí, ya que antes hemos tocado en festivales, pero esos suelen ser más cortos. Esta es una oportunidad de tocar en solitario, lo que me permite ocuparme mucho de lo visual, lo estético y lo lumínico. Puedo generar un viaje muy bonito para el espectador, sin ansiedad y con calma”, expresó la chilena.

Rubió confirmó que también habrá sorpresas para el público asistente como canciones que nunca había tocado en CDMX.

“Tendremos un repertorio innovador para quienes ya han visto a Rubio. Además estaré acompañada por invitados especiales en algunas canciones. Estoy muy emocionada por eso”. Rubio

Rubio prepara nueva música que la llevará por caminos completamente nuevos

En cuanto al nuevo material, Rubio dijo que el próximo disco es “ecléctico y muy camaleónico, por lo que es difícil decir hacia dónde se dirige de manera concreta. El disco contendrá canciones muy variadas, algunas muy distintas a otras.

“‘Tu Olor’ fue lanzado como una antesala al disco, mostrando un estilo romántico e íntimo con un toque oscuro y elementos de pista de baile y dubstep. El segundo sencillo, ‘Lo Que No Hablas’, combina música clásica con techno. Este disco será muy variado, jugando con estilos que nunca antes había explorado, como el new wave o el folk. También incluirá canciones tranquilas y otras más agresivas. Es un disco menos ansioso, con menos elementos, y me encanta”, reveló la cantante.

Aunque no se dieron fechas exactas, Rubio adelantó que el lanzamiento del disco está previsto para finales de septiembre o principios de octubre.

“El nuevo single, ‘Lo Que No Hablas’, se lanzará en julio. Estoy muy contenta con el videoclip de la canción, que está hermoso. Además, se vienen cosas interesantes y visualmente atractivas con este disco, quiero que sea muy cinematográfico. Estoy muy emocionada por todo el mundo imaginario que se está creando alrededor de este material. Será un año lleno de Rubio, con muchos conciertos, vídeos y nueva música”, concluyó la cantante.