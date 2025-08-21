GENERANDO AUDIO...

Abraham “Muñeko” Torres, vocalista de Nana Pancha. Foto: Getty Images

La banda de ska Nana Pancha, una de las más longevas de la escena mexicana, se alista para cerrar con broche de oro sus 29 años de trayectoria.

Con un nuevo disco inédito en camino y un concierto especial en la Ciudad de México, el grupo busca celebrar tres décadas de música, baile y resistencia en los escenarios.

Festival Xochiska: ska al sur de la ciudad

Previo a su 30 aniversario, Nana Pancha será parte de la segunda edición del Festival Xochiska, que se realiza en Xochimilco. Para la agrupación, este encuentro representa un espacio único.

En el festival, el cual se realizará el sábado 6 de septiembre, “La Nana”, como es conocida entre sus seguidores, compartirá escenario con otras bandas como Los Estrambóticos y Raztlán.

“Estamos muy contentos de esta segunda edición. Hacer un festival al sur de la ciudad es algo muy bueno, porque no existe, es en realidad el único de su tipo, y estamos muy emocionados de participar nuevamente”, señaló Abraham “Muñeko” Torres, vocalista del grupo, en entrevista exclusiva con Uno TV.

El músico reconoció que estos espacios son vitales para que el ska siga llegando a nuevos públicos.

El ska conquista nuevos escenarios

Durante décadas, el ska en México fue un género relegado a foros pequeños o solamente ligado a movimientos sociales. Hoy, la historia es distinta.

“El ska es un ritmo que ha ascendido desde hace más de tres décadas. Nos sentimos muy afortunados de pertenecer a este movimiento y que después de 30 años las plazas por fin se estén abriendo. Antes tocábamos en espacios muy chiquitos, ahora también en lugares como la Arena CDMX o el Teatro Metropólitan, donde la gente paga un boleto por ver a las bandas. Eso habla muy bien del género y del público”, destacó Muñeko.

Un nuevo disco tras casi siete años

La prioridad para Nana Pancha es estrenar material inédito a finales de 2025. Será su primer álbum nuevo en casi siete años.

“Ya estamos trabajando en él, nos encantaría sacarlo a finales de este año o a más tardar en 2026. Tenemos alrededor de 10 o 12 canciones listas”, reveló el vocalista.

Con este disco, la banda planea retomar giras por México y Estados Unidos, además de preparar una producción especial por sus 30 años.

Rumbo a los 30 años de Nana Pancha

La celebración de tres décadas marcará un punto clave en la historia de Nana Pancha. El grupo ya contempla un foro de gran capacidad en la CDMX.

“Se vienen también los 30 años de Nana Pancha, dentro de un año y medio más o menos, y ya vamos a estar pensando en un foro grande, quizá el Frontón México, donde se puede bailar”, adelantó Muñeko.

Aunque lugares como el Metropólitan son opciones, la agrupación busca un espacio donde el público pueda mantener la tradición del baile ska.

“Seguimos en la búsqueda”: Abraham Torres

A casi tres décadas de distancia, Nana Pancha no se considera una banda madura en el sentido convencional. Para Muñeko, el aprendizaje nunca termina.

“Después de 30 años nos dicen: ‘ya no suenan a lo mismo que cuando empezaron’, y se los agradecemos muchísimo. No sé si somos una banda madura, pero seguimos en la búsqueda de mejorar musicalmente. Si no nos mantenemos curiosos, se vuelve hasta aburrido tocar”, afirmó.

Un consejo a las nuevas generaciones

El vocalista también compartió un mensaje para las bandas jóvenes que buscan hacerse un lugar en la escena.

“Lo que más funciona es ensayar, estar abrazado a tu instrumento y ser autocrítico. Puedes tocar en un festival frente a 10 mil personas y prender al público, pero eso no significa que seas tu mejor versión. Hay que escucharse, reconocer carencias y mejorarlas. No quitar el pie del renglón”.

Opinión sobre el reguetón

Sobre la presencia del reguetón en festivales juveniles de la CDMX, Muñeko se mostró respetuoso.

“El reguetón se ha ganado su espacio porque tiene una audiencia muy grande. Me parece bien que escuchen a la gente, esta ciudad es enorme y hay espacio para todos. Ojalá los festivales juveniles no sean solo de reguetón y también incluyan ska y rock”.

La faceta documental de Muñeko

Además de la música, el vocalista de Nana Pancha estrenó recientemente su primer documental, “La Perra Vida. Historia de cuatro patas”, un trabajo que busca visibilizar la problemática de los perros callejeros en la capital.

“Es un documental que hice como parte de mi tesis en la UAM Xochimilco. Los invito a verlo en YouTube, reflexionar sobre este problema que es de todos y compartirlo”, comentó.

Con nuevo disco en camino, planes de gira y un concierto especial en la CDMX, Nana Pancha reafirma su lugar como una de las bandas más representativas del ska mexicano.

“Seguimos trabajando con la misma pasión, pero con más experiencia y con la convicción de que el ska tiene todavía mucho que dar. Lo que más nos emociona es compartirlo con la gente”, concluyó Abraham Torres.

