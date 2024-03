Ryan Gosling interpreta “Im Just Ken” con Slash en los Premios Oscar 2024

Ryan Gosling y Slash en los Oscar. Foto: AFP

Ryan Gosling interpretó “Im Just Ken” en los Premios Oscar 2024, a pesar de que no estaba seguro de aparecer hacer unas semanas, en Unotv.com te contaremos todos los detalles.

Ryan Gosling interpretó en la 96 edición de los Oscar la canción ‘I’m Just Ken’, de la banda sonora de la película ‘Barbie‘, pese a que la Academia de Hollywood fue criticada por no incluir entre las ocho nominaciones de este film a la directora Greta Gerwig y a la protagonista de la cinta, Margot Robbie.

Foto: AFP

‘I’m Just Ken’ es uno de los dos temas de ‘Barbie‘ nominados a mejor canción original junto a ‘What Was I Made For?’, de Billie Eilish y Finneas.

Ryan Gosling Slash Oscar 2024

El actor apareció a escena cantando este éxito que era uno de los favoritos al Oscar, a pesar de que Gosling no quería aparecer en este evento, terminó apareciendo junto a uno de los mejores guitarristas del mundo, Slash, integrante de la banda Guns N’ Roses.

El actor que interpreta a Ken en la cinta realizó una gran actuación de una de las canciones de la cinta de Greta Gerwig, sin embargo no ganó el Oscar, que fue para Billie Eillis por What Was I Made For, que ganó el Oscar a Mejor canción original.

¿Por qué Ryan Gosling fue a los Oscar 2024 con su hermana Mandi y no con Eva Mendes?

El nominado a mejor actor de reparto llevó a su hermana Mandi, como acompañante a la ceremonia, e incluso coordinaron sus looks. Ryan Gosling llevaba un traje a medida de Gucci con detalles plateados, mientras que su hermana llevaba un vestido negro y dorado de manga larga.