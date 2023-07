¿Quién es… disculpa? Ryan Gosling niega conocer a Martha Higareda

El actor Ryan Gosling en la premier de Barbie en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El popular actor Ryan Gosling presentó en la Ciudad de México (CDMX) junto con Margot Robbie la película Barbie, en un evento en el que varios medios aprovecharon para entrevistarlo sobre el film y respecto a su “relación” con la actriz mexicana Martha Higareda, entre otras cuestiones.

Durante el estreno de la película, en la cual interpreta al famoso Ken, un reportero aprovechó para preguntarle a Ryan Gosling si conocía a Marha Higareda… Su reacción dejó con el ojo cuadrado a más de uno.

¿Conoce o no Ryan Gosling a Martha Higareda?

Fue en la alfombra rosa de la premier de Barbie en la CDMX, donde Ryan accedió a contestar algunas preguntas de la prensa, entre ellas la de si conocía a la protagonista de la película “No manches Frida”.

¿Conoces a Martha Higareda?, lanzó en inglés un reportero de “Venga la alegría” para causar desconcierto en el actor canadiense, quien lanzó un “¿disculpa?”.

Ante la insistencia del reportero sobre si conocía o no a Martha Higareda, Ryan Gosling, visiblemente sorprendido, preguntó quién era y volvió a ofrecer disculpas al afirmar que no, no la conoce.

¿Qué había dicho Martha Higareda sobre Ryan Gosling?

La actriz y conductora de podcasts, Martha Higareda, tuvo la oportunidad de platicar con Margot Robbie y Ryan Gosling antes de que ambos se presentaran ante el público de la CDMX, según ella misma informó.

“¡No me lo van a creer… pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…”, escribió en Twitter entre sospechas de usuarios quienes últimamente la han asociado con una que otra mentira.

— Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023



Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! #warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie… pic.twitter.com/hWHdFxT9PW — Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023

La protagonista de películas como “Cásese quien pueda” y “Te presento a Laura” protagonizó una tendencia de redes sociales en mayo por sus “historias increíbles” en podcasts como el de Yordi Rosado y los usuarios que comenzaron a tacharla de mitómana.

En una de estas charlas, con Omar Chaparro, Martha había asegurado que durante una de sus estadías en Los Ángeles se encontraba en un restaurante cuando trastabilló y estuvo a punto de caer.

Cuando se levantaba de la mesa, se le atoró el suéter, situación que la hizo resbalar y casi caer de no ser por los brazos de un hombre que la salvó de manera cuasi milagrosa: Ryan Gosling.