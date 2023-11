Los cambios de Sabine Moussier: el antes y después de la villana de telenovelas

Sabine Moussier se consolidó como una de las villanas favoritas de las telenovelas mexicanas. La actriz tuvo sus primeras apariciones en la TV como conductora del programa “Al ritmo de la noche” y los melodramas “Morir dos veces” y “Luz Clarita”.

Al igual que Edith González y Niurka Markos, Sabine Moussier llegó a ser la protagonista del musical “Aventurera”. La vida de la actriz de 57 años no ha sido fácil: ha superado problemas de salud y su mundo tambaleó cuando le revelaron un secreto familiar.

Sabine Moussier es originaria de Alemania Occidental. Nació el 12 de julio de 1966 y cuando era niña emigró junto con su mamá a Mazatlán, Sinaloa.

Tiempo después, Sabine se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación y obtuvo papeles secundarios en 1996 con “Morir dos veces” y “Luz Clarita”.

La intérprete ganó popularidad con la telenovela “El privilegio de amar” (1998) en la que también participó Adela Noriega. En la trama tuvo un romance fuera del matrimonio con Andrés García y su personaje de Lorenza es de los más recordados.

Algunas telenovelas de Sabine Moussier son:

La actriz apareció en las películas “La boda de Valentina” y “Tres huasnacos”; en el teatro además de “Aventurera” fue parte de “Perfume de Gardenia” y “Dos más dos”.

El primer padecimiento que representó un reto para Sabine Moussier fue en 2010. Atravesó por dolores intensos que le impedían el movimiento y por lo mismo, pasó varios meses en cama.

Fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune que ataca el sistema nervioso. Al mismo tiempo sufrió del síndrome de fatiga crónica que la mantuvo aún más inmóvil y provocó que subiera de peso.

La actriz contó en ese entonces a la revista TV Notas que no se levantó durante cinco meses, estuvo deprimida y subió unos 17 kilos.

Luego de este periodo, la actriz regresó a la televisión, sin embargo, en las grabaciones de la telenovela “Abismo de pasión”, cayó a una piscina vacía y se lesionó la cadera.

En 2018 tuvo una cirugía en la que le pusieron una prótesis en el área afectada y un año después se sometió a una nueva operación.

Años después, Sabine señaló que su diagnóstico de Guillain-Barré había sido un error y en realidad tiene la enfermedad de Lyme, o de la garrapata, que también padeció la cantante Thalía. La afección causa dolores musculares, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y tortícolis.

En 2023 la intérprete reveló que una de las cosas que le dejó el Lyme fue la pérdida de memoria y para la telenovela “Perdona nuestros pecados” ya usó apuntador.

En 2019, Sabine confesó que fue hasta los 30 años que supo la verdad sobre su padre. La madre de la actriz terminó con la mentira sobre su origen, le dijo que sí era alemana pero que su padre era mexicano.

“Tu papá no es llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa, todo era falso, tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé dónde está, él se llama Francisco Javier Fernández”

Fue la revelación de su madre