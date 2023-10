Sabine Moussier fue “apedrada” por una mujer del público

Sabine Moussier forma parte del reality “Secretos de Villanas”. Foto: Gettyimages

Sabine Moussier es una actriz que por años ha dado vida a decenas de personajes en la televisión y teatro en México, pero las villanas que ha interpretado la han llegado a meter en problemas, a tal grado que una mujer le aventó una piedra hace tiempo.

En la telenovela “Abismo de Pasión” (2012), Sabine dio vida a Carmina, la antagónica de la telenovela que protagonizaron Angelique Boyer y David Zepeda, uno de sus personajes más aplaudidos, pero también odiado, tan es así que la actriz de 57 años fue apedrada.

La actriz platicó con Unotv.com sobre esta terrible experiencia, que vivió en el pasado: “me dolió, yo no sé cómo no me abrió la cabeza”.

La también modelo dijo en entrevista que pudo hacer sido matada o descalabrada durante el incidente, pero que afortunadamente, quien aventó la piedra era “una chavita”, que no tenía tanta fuerza.

“Se crean muchas obsesiones y muchas cosas feas y fuertes con los fans”. Sabine Moussier

Iba camino a dejar a sus hijos a la escuela cuando le aventaron la piedra

Moussier recordó, que el día que le aventaron la piedra, desde el segundo piso de un edificio, iba de camino a dejar a sus hijos a la escuela, pero como se le estaba haciendo tarde para ir a trabajar, decidió bajarse de su coche y que su chofer llevara a Camila y Paulo al colegio, mientras ella tomaba un taxi en la calle.

“De hecho yo tenía la patita rota, entonces iba con mis muletas a todas partes (…) ese día los taxis no se paraban, yo decía ¿qué pasa?, al principio no entendía hasta que me mentaron la madre, dije ya entendí. Le hablé a la producción, les dije estoy aquí y nadie me recoge, nadie me quiere llevar, por favor, ¿qué hago?. Iba pasando una camioneta de Televisa y le dije espérense y me fui con ellos”, recordó Sabina Moussier.

Mientras buscaba el taxi, fue cuando le lanzaron la piedra a la actriz de proyectos como: “El privilegio de amar” y “Mi pecado”.

Sabine Moussier vuelve a “Secretos de villanas”

El reality show “Secretos de villanas” vuelve con su segunda temporada, se trata de un programa de Canela TV, que reúne a seis villanas de la televisión mexicana y las reúne para platicar, discutir, llorar, reir y divertirse.

La segunda entrega de este reality cuenta con la presencia de Sabine Moussier, Gaby Spanic, Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica y Maritza Rodríguez.

Fue filmado durante una semana en Canadá y según compartió Moussier esta nuevamente muy divertido: “yo creo que los sentimientos y el estar bien o mal con alguien va cambiando por segundo, es una semana donde vives toda una vida y a gran velocidad”.

La alemana aseguró que una persona le podía caer bien y al minuto ya no pues se enteraba de cosas malas que decían: ” todo es cambiante. Yo creo que por eso es tan mágico este programa porque es una explosión de sentimientos”.