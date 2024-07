¡Emergencia en “La Casa de los Famosos México”! Sabine Moussier sufre por su salud

Sabine Moussier sufre por su salud. Foto: Cuartoscuro

Sabine Moussier enfrenta una crisis de salud al interior de “La casa de los famosos México”. Durante una plática con “Gomita” y Karime Pindter, la actriz afirmó que padece salmonella.

“Salmonella es lo que tengo. Tengo salmonela. Dan dos tipos de salmonella, la salmonella typhi, la mía no es esa, pero es otra salmonella”, explicó la famosa actriz.

Luego de la confesión de la guapa villana de telenovelas, Karime Pindter cuestionó si la enfermedad que padece puede ser contagiosa.

Sabine Moussier se ha mostrado vulnerable al interior de “La casa de los famosos México”, pues, hace unos días, rompió en llanto por los malestares que enfrenta.

De acuerdo con la primera información que dio a conocer la actriz, se trataba de una enfermedad autoinmune que, de un momento a otro, le complicó su estancia en el reality show.

“Es que tengo una enfermedad autoinmune, pero me sube y me baja y yo creo que esto me fue llevando a lo otro a destaparla porque yo entre muy bien”

Tras las muestras de cariño y las palabras de apoyo de compañeras como Shanik, Karime y Paola Durante, la actriz prometió que estaría mejor en los próximos días.

“Voy a estar bien. Ya voy a estar bien”, repitió la villana de novelas.

Incluso, por su malestar, Sabine Moussier no cumplió con los retos que se les ponen al interior de “La casa de los famosos”.

Además, el resto de integrantes de la casa más famosa de México le muestran su solidaridad y apoyo, con meditación y palabras de aliento.

“Se ve muy mal”: en redes destacan salud de Sabine Moussier

A través de redes sociales, los cibernautas comenzaron a notar el estado físico de la actriz.

“Si se ve muy mal”, “Ojalá pronto este mejor de salud”, “Todas mis oraciones para que Sabine se recupere y se sienta mejor pronto, sabemos que ella es encantadora y tiene mucho que dar”, “que la dejen tomar sus medicamentos”, “De verdad es muy triste verla así, debe ser muy frustrante”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.