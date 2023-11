“Sagrada Familia” es el proyecto más especial y maduro para Manolo Caro

“Sagrada Familia 2” es una serie de Manolo Caro. Foto: Gettyimages/Netflix.

“Sagrada Familia” vuelve con la segunda temporada, el director de la serie Manolo Caro (La casa de flores, Alguien tiene que morir), considera que este trabajo es el más especial y maduro que ha hecho porque ahora es cuando se siente cómodo como director.

“Tenía muchas ganas de hacer un melodrama con tintes tan oscuros como este, poder delinear los personajes así y hacer una serie 100% española (…), siento que ya puedo dirigir donde me lo propongo”, dijo Manolo Caro en exclusiva para Unotv.com.

La segunda temporada de “Sagrada Familia” llega a la plataforma de Netflix el 17 de noviembre, es una producción completamente española, lo que le ha dado más seguridad y confianza para dirigir a Manolo: “me hacía falta sentir eso, siempre era el director mexicano que trabaja en España y que trae a su gente, ahora estuve solito, enfrentándome a todos”.

“Considero que he tenido muchas oportunidades, pero porque me las he ganado, como dicen taconeado muchísimo en esta industria, la gente después se va con la idea de que por mi facha o porque me gusta la moda o por el personaje social que soy, que no me ha costado tanto y le he trabajado muchísimo, he trabajado sin parar”, reveló el director mexicano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día

¿De qué trata “Sagrada Familia 2”?

En esta segunda temporada de “Sagrada Familia” Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta, esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son.

“Quería hablar de la manipulación, de hasta dónde puede llegar la manipulación de una madre y lo hablo en el buen sentido, mi madre era muy manipuladora, obviamente no era Gloria (…) y quería crear un personaje así este tétrico, malo, perverso, pero que es una muy buena madre”, compartió Manolo.

Manolo Caro añadió que para él era importante reflejar en esta segunda temporada que en el nombre del amor y de Dios, se han cometido actos terribles, en la humanidad: “lo estamos viendo ahora con con la guerra, no quiero aundar ahí, pero es muy fácil decir porque te quiero te pego o te maltrato”.

La serie creada y dirigida por Manolo Caro y producida por Noc Noc Cinema, contará con 8 nuevos episodios en los que se seguirá descubriendo cuál es la verdadera identidad de Gloria Román y de todo lo que es capaz esta madre para proteger lo único en lo que tiene fe: su familia.

Elenco de la serie

El reparto de esta nueva temporada de “Sagrada Familia” vuelve a estar encabezado por Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez, Laura Laprida, Ella Kweku , Jon Olivares y Pol Hermoso.

Los nuevos rostros de la serie son Daniel Grao, Javier Pereira y Abril Zamora, entre otros.