Sakura: ¿qué significa la letra de esta polémica canción de Rosalía?

Rosalía es una de las sensaciones de la música mundial y se presentará sin costo en el Zócalo de la Ciudad de México. A dos semanas de su concierto gratuito, se hizo viral la canción Sakura gracias a que la jefa de Gobierno de la CDMX subió un tuit con la letra de la canción. En UnoTV.com te contamos qué significa esta enigmática canción del álbum “Motomami“.

¿Qué significa “Sakura” de Rosalía?

“Sakura” es la canción que cierra “Motomami“, el icónico álbum de Rosalía que sacudió a sus seguidores en 2022 y aunque no fue el tema más popular de aquel disco, es uno de los más simbólicos tanto para la cantante española como para la nueva faceta de la cantante. Esto dice la letra:

Las flores de esta ciudad No huelen a na' ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas las chicas Son tan bonitas, tan plásticas ¿Por qué será? ¿Por qué será? Flor de Sakura Flor de Sakura Ser una popstar, nunca te dura Flor de Sakura Flor de Sakura No me da pena, me da ternura No pa' siempre Puedes ser una estrella y brillar Voy a reírme cuando tenga 80 Y mire pa'trás Nunca me ha dado miedo La risa de un loco Más miedo me da El que miente o el que ríe poco Si tienes 60 y te endiablas Cuando una mujer frontea Es que no has aprendido na' O es que tienes un problema Flor de Sakura Flor de Sakura Ser una popstar, nunca te dura Flor de Sakura Flor de Sakura No me da pena, me da ternura La que sabe, sabe Que si estoy en esto es para romper Y si me rompo con esto Pues me romperé Y qué Solo hay riesgo si hay algo que perder Las llamas son bonitas Porque no tienen orden Y el fuego es bonito Porque todo lo rompe

La flor de Sakura, también conocida como flor del cerezo tiene muchos significados, aunque en la cultura japonesa, lugar de donde viene, representa a lo efímero, ya que esa es una característica de esta especie. Aparece al comienzo de la primavera y cae para dar paso al fruto. Tiene diferentes colores o tonalidades, especialmente color rosa pálido, según el tipo de árbol.

“En muchas culturas, esta flor tiene un carácter simbólico, especialmente en la japonesa, donde se asocia al paso de la vida y a la fragilidad”, se señala en el Blog Cereza del Jerte, asegurando también que Sakura es el término utilizado para referirse, tanto a al árbol, como a la flor del cerezo. Y viene influenciado por el budismo.

“Antiguamente, para los guerreros samurai, la flor simbolizaba la sangre, la fragilidad y el paso efímero dude la vida” Blog Cereza del Jerte

En la canción, Rosalía habla precisamente de lo efímera que es la carrera de una estrella pop, teniendo en cuenta que ella es una de las artistas más importantes del momento a nivel mundial. De esta forma, la “Motomami” está reconociendo que el impacto que ha generado terminará algún día.

La intérprete de 30 años se ha mostrado sumamente consciente del momento por el que atraviesa y el camino que ha recorrido para llegar a él, ya que en su reciente presentación en el festival Ceremonia 2023 lució conmovida al recordar que al inicio de su carrera se presentaba en pequeños lugares a los que nadie iba.

Por esa razón, se reconoció agradeció por la oportunidad de dar conciertos en los grandes escenarios del mundo. El significado de “Sakura” es que después de esto vendrá un momento diferente y, por lo visto, está preparada para recibirlo. “Puedes ser una estrella y brillar, voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa’trás”.

¿Por qué se hizo viral esta canción?

A pesar de que la canción “Sakura” es un regreso a los inicios en la rumba flamenca por parte de la Rosalía, esta balada no tuvo tanta relevancia como “Bizcochito”, “Saoko”, “Candy” o “La Fama”; sin embargo, en las últimas horas se hizo tendencia por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien compartió un fragmento de la canción:

“Si tienes 60 y te endiablas cuando una mujer frontea es que no has aprendido na’ o es que tienes un problema”.

Ver más A quien le quede el saco, que se lo ponga:



“Si tienes 60 y te endiablas

cuando una mujer frontea

es que no has aprendido na’

o es que tienes un problema”.



— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 14, 2023

Rosalía se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril y aunque este evento ha despertado polémica, la mandataria capitalina ha adelantado en múltiples ocasiones el evento que sucederá a finales de mes.