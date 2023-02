Salma Hayek consiguió su primer papel cómico después de los 40 años

Salma Hayek está promocionando su última película. Foto: Getty Images

Salma Hayek es una de las actrices más cotizadas, ya sea por su belleza o talento, pero al inicio de su carrera fue encasillada con el rol de símbolo sexual, y eran los papeles que le ofrecían, pero la actriz reveló que anhelaba interpretar papeles cómicos, pero nadie estaba dispuesto a darle la oportunidad de mostrar su lado divertido.

Durante una entrevista con la revista británica GQ Hype, la actriz nominada al Oscar por “Frida” señaló que fue encasillada durante mucho tiempo “toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia (la película de 2010 Grown Ups), ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años!”.

Salma hizo eco de lo que le decía los productores: “Eres sexy, por lo que no se te permite tener sentido del humor… No sólo no se te permite ser inteligente, sino que no se te permite ser gracioso en los años 90”.

Ahora Hayek se siente agradecida de que los tiempos hayan cambiado y que pueda desempeñar una gama más amplia de roles.

“Estaba triste en ese momento, pero ahora aquí estoy haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría expirado, que los últimos 20 años habría estado fuera del negocio. Así que no estoy triste, no estoy enojada, estoy riendo”, sentenció Hayek.

Y ahora aseguró que es apreciada por mucho más que su belleza ahora que ha llegado a los 50 y se siente mucho más respetada por quienes la rodean en esta etapa de su vida.