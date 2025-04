Salma Hayek deslumbra con look sobrio y lo hace con un atuendo totalmente de un tono, el cual fue el negro. La actriz mexicana así llegó a la alfombra roja de los Breakthrough Prize, un evento que popularmente se le conoce como “Oscar de la ciencia”.

La también productora, llegó a la ceremonia luciendo un vestido oscuro y que le llegaba hasta los pies; mientras que la pieza combinaba también una transparencia negra en los brazos y parte del pecho.

Para redondear, la mexicana lució complementos con piedras preciosas y accesorios dorados; portó un elegante collar, unos aretes y unos brazaletes.

Además de otorgarle grandes tapas de portada a los fotógrafos y demás integrantes de la prensa, también Salma Hayek deslumbra con look sobrio para sus fans en redes sociales, pues a través de su cuenta en Instagram compartió algunos pasajes durante los “Oscar de la Ciencia”

“Una noche en la que celebramos a las mentes brillantes de la ciencia que están transformando nuestro futuro. En la entrega de los Premios Break Through, tuve el honor de participar y sentarme junto a #HudaZoghbi, ex ganadora y profesora de los Departamentos de Pediatría, Genética Molecular y Humana, Neurología y Neurociencia del Baylor College of Medicine, y además, una mujer libanesa, como yo.”

Salma Hayek