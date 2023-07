Salma Hayek, Jennifer Lopez y Gael García Bernal en foto del recuerdo, así han pasado los años

Salma Hayek publicó una increíble fotografía junto a Jennifer Lopez o también conocida como JLo, con motivo del cumpleaños de la “diva del Bronx”, quien este lunes cumplió 54 años de vida. En la imagen compartida en redes sociales aparecen también Gael García Bernal y otras celebridades.

La publicación de Salma en Instagram muestra a la oriunda de Veracruz junto a Jennifer López, Gael García Bernal, Ben Affleck, Susan Sarandon y Ed Limato. Según reportes de medios, la foto puede ser de principios de los 2000 cuando JLo mantuvo una relación con su ahora esposo.

La foto publicada por Salma Hayek junto a JLo fue acompañada de un emotivo mensaje, no sólo por la felicitación de cumpleaños a la esposa de Ben Affleck, sino porque recuerda el duro camino que ambas debieron seguir hacia la fama y el estrellato.

¡Feliz cumpleaños JLo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!, escribió Hayek en su publicación”, escribió Salma.