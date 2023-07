Salma Hayek lo vuelve hacer y muestra orgullosa sus canas y da tip para ocultarlas

Salma Hayek no esconde el paso del tiempo. Foto: Instagram @salmahayek

Salma Hayek es una de las actrices más bellas de Hollywood y demostró una vez más que no hay que esconder el paso del tiempo, como las canas y las arrugas.

En su última publicación en su Instagram, la actriz subió varias “selfies” donde se deja ver con algunas canas y con poco maquillaje.

En el mensaje con el que acompañó las imágenes, la actriz mexicana de 56 años dio a conocer uno de sus secretos para poder esconder las canas.

“Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello… ¡quítense los lentes de la cabeza! Bienvenida la sabiduría”, apuntó.

Con las dos imágenes, la veracruzana demuestra las diferencias que hace llevar los lentes de sol sobre el cuero cabelludo por encima de pelo y soltarte el cabello.

La publicación recibió cientos de comentarios halagando la belleza natural, entre los que destacan los de Paris Hilton y el de Carla Bruni.

Salma Hayek y otro truco para ocultar las canas

Esta no es la primera vez que la actriz de 56 años comparte uno de sus trucos infalibles para evitar los tintes o pisar el salón de belleza.

El mes pasado ofreció una entrevista retomada por Telemundo en la que compartió que usa su máscara de pestañas para cubrir uno que otro de sus cabellos blancos.

Durante la entrevista, Salma Hayek comentó que los procesos para teñir el pelo, en ocasiones, le dan mucha flojera. “Disfruto el ingenio de cómo te las arreglas para taparte las canas sin tener que pintarte el pelo porque ¡hijo!, ¡cómo da flojera!”, reveló y compartió un rápido truco.

“Tengo mi truco de que cuando me pongo el rímel (en las pestañas) también me pongo el rímel en las canas y ahorita no se me nota, pero me baño y me vuelven a salir”, indicó la estrella de Hollywood.