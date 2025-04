Salma Hayek realza la importancia de los migrantes latinos en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Salma Hayek realza la aportación de los migrantes en Estados Unidos.

Salma Hayek compartió un video en su cuenta de Instagram donde remarca como la migración latina ayuda a la economía de Estados Unidos.

La actriz mexicana ofrece datos asegurando que “en lugar de aclarar las cosas, a veces se crea más confusión” y que esto dejará a muchos “boquiabiertos”.

Salma Hayek y la importancia de la comunidad latina

El video publicado por la mexicana comienza con una entrevistadora haciendo algunas preguntas a transeúntes: “¿Crees que los inmigrantes están robando los empleos de los estadounidenses?” Algunas responde que sí, mientras otras reconocen el papel fundamental que juegan los migrantes en sectores esenciales.

Otra de las preguntas es: ¿cuánto crees que pagan los inmigrantes indocumentados en impuestos? y una mujer responde “nada”, pero el entrevistador corrige citando el informe 2024 del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), que estima que los inmigrantes indocumentados aportaron 96 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare. La mujer, sorprendida, pregunta: “¿Cómo es posible?”. “ITIN”, le responde él.

Se refiere al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), creado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en 1996 para que personas sin número de Seguro Social, en su mayoría migrantes indocumentados, pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales.

Contrario a la creencia común, entre el 50% y el 75% de los hogares indocumentados presentan declaraciones anuales de impuestos usando este número a lo que Salma Hayek subraya: “los inmigrantes indocumentados pagan impuestos”.

Otra de las preguntas fue “¿crees que nos representan más como quienes aportan o como quienes quitan?”, la respuesta fue en contra de los migrantes, pero Hayek citó un informe de McKinsey, The Economic State of Latinos in America: Building Up Small Businesses, donde se muestra que los latinos están iniciando negocios a un ritmo más rápido que cualquier otro grupo demográfico en el país.

En 2023, según datos del Census Bureau, representaron el 36% de todos los nuevos negocios en Estados Unidos.

Datos confirman el poder de la comunidad latina

Según el New American Economy Research Fund, el 48% de la fuerza laboral agrícola está compuesta por inmigrantes. En otras palabras, sin ellos, no hay quien cultive, quien coseche, a lo que un joven respondió que “no puedes decir vamos a deshacernos de estas personas y luego ver a los agricultores quedarse sin trabajadores”, mientras otro trabajador del campo aseguró que “no había nadie que recogiera la cosecha. Muchas granjas tuvieron que cerrar”.

La actriz continúo con su exposición y mencionó que el “Official 2024 LDC US Latino GDP Report” publicado por Latino Donor Collaborative, donde se concluyó que el PIB latino en Estados Unidos es ya la quinta economía más grande del mundo. Más grande que India, Reino Unido y Francia. Y si sigue el paso, en 2027 superará a Alemania y Japón.