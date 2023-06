Salma Hayek recordó cuando iba a ser gimnasta, pero su papá no la dejó

El “sueño” de Salma Hayek de ser gimnasta duró muy poco. Foto: GettyImage

Salma Hayek es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, su destino era estar frente a las cámaras, pero durante su niñez su vida iba a tomar un rumbo más deportivo.

En un video que circula por Instagram, Salma Hayek recordó cuando tenía nueve años y fue escogida para formar parte del equipo olímpico de gimnasia.

Ver más

Salma Hayek se enfocó en la gimnasia por dos meses

En la entrevista, Salma Hayek recordó a la mítica gimnasta Nadia Comaneci y que se “enamoró del deporte”, por lo que quiso aprender y era su “sueño”.

Y que al vivir en una pequeña ciudad, Coatzacoalcos, Veracruz, le “rogó” a su papá para que la llevará a la Ciudad de México durante el verano para poder practicar gimnasia.

La actriz, quien actualmente está triunfando con el capítulo de “Black Mirror” en Netflix, dijo que se enfocó, que era buena, y trabajó fuerte, y ese esfuerzo se vio reflejado cuando fue seleccionada para formar parte del equipo olímpico de gimnasia.

Sin embargo, su papá, Sami Hayek, no la dejó seguir con esa “sueño” porque tenía que abandonar a su familia, cambiarse de ciudad y entrar a un internado a los 9 años para estudiar y prepararse como gimnasta.

Salma Hayek le atormentó no seguir su sueño de ser gimnasta

Hace algunos años, la actriz mexicana ya había comentado sobre su sueño de ser gimnasta, y así lo hizo saber durante una entrevista que dio a la revista OK! en 2020, donde aseguró que “hubo un camino que no tomé y que me atormentó durante muchos años. Cuando era pequeña fui seleccionada para las Olimpiadas en gimnasia y mi padre se negó a dejarme ir; iría a un internado a los 9 años en otra ciudad donde iba a ejercitarme durante seis horas al día”.

“Le guardé mucho rencor a mi papá. Me dijo: “No quise que no vivieras una infancia”. Y ahora estoy muy feliz de no haber tomado ese camino, porque realmente me gusta mi vida”, mencionó.