Salma Hayek recuerda a Giorgio Armani con emotivo mensaje y revive fotos con Luis Miguel en los Oscar

Salma Hayek rinde homenaje a Giorgio Armani. Foto: AFP

El mundo de la moda despidió el este 4 de septiembre a uno de sus nombres más icónicos, Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años.

Su partida ha generado un sinfín de mensajes de cariño y reconocimiento, tanto en la industria como entre las celebridades que tuvieron la fortuna de trabajar con él, una de ellas fue Salma Hayek, quien no dudó en rendirle homenaje a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de gratitud y recuerdos entrañables.

La actriz mexicana, que a lo largo de su carrera ha sido reconocida por su estilo sofisticado, recordó que Armani fue una de las primeras figuras que creyó en ella durante sus inicios en Hollywood.

En su publicación, Salma describió al diseñador como un hombre “generoso, elegante y que elevaba a quienes lo rodeaban”. Palabras que reflejan el impacto personal y profesional que tuvo en su vida.

Entre los recuerdos más significativos que compartió, destacó que Giorgio Armani fue el encargado de confeccionar su primer vestido para los Premios Oscar.

Aquella noche, en 1997, no solo fue su debut en la prestigiosa ceremonia de la Academia, sino también la primera vez que pudo vivir de cerca la magnitud de Hollywood en su máximo esplendor.

Además, relató que gracias a él asistió a su primer desfile de moda en Milán, experiencias que definieron una etapa crucial de su carrera y que nunca olvidará.

En su homenaje, la actriz compartió también un carrusel de fotografías que han causado sensación en redes sociales. Se trata de imágenes de aquella gala de los Oscar de 1997, donde apareció acompañada del cantante Luis Miguel.

Ambos deslumbraron en la alfombra roja, ella con el impecable vestido diseñado por Armani y él con su característico porte elegante, aunque en aquel momento los rumores de romance fueron inevitables.

La publicación de Salma solo enfatizó el recuerdo de una noche especial y el papel fundamental que jugó el diseñador italiano en ese momento de su vida.

Con este gesto, Hayek no solo rindió tributo a un amigo cercano, sino también a un mentor que la impulsó en una etapa en la que aún no era tan reconocida. La actriz dijo en su mensaje que Giorgio Armani “fue amado por tantos” y que su legado permanecerá más allá de su partida.