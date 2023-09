Salma Hayek se adelanta a la Navidad y asegura que en México no puede faltar el “impertinente”

Salma Hayek produce “Es sabor de la Navidad”. Foto: Gettyimages.

Salma Hayek prepara el estreno de la nueva película mexicana que produce, “El sabor de la Navidad”, la veracruzana aprovechó para compartir en entrevista cómo son las cenas navideñas en su país natal.

“En una celebración navideña no puede faltar la comida, es una de las partes más importantes y deliciosa. No pueden faltar los amigos y la familia, depende de las religiones los rituales y tradiciones, también siempre hay un borracho y nunca falta un impertinente, que dice lo que no tenía que decir y una lagrimita de emoción de que se reúnan las familias”, compartió Salma.

El filme llegará en noviembre a ViX y es protagonizado por Mariana Treviño (“A Man Called Otto”) Andrés Almeida (“Y tu mamá también”), Armando Hernández (“Amar te duele”), Juan Carlos Medellín (“Whiskey Cavellier”), Mónica Dionne (“Hasta el viento tiene miedo”) y Marco Treviño (“Narcos: México”).

Producida por Salma Hayek Pinault y José Tamez bajo su marca Ventanarosa Productions, con Erica Sánchez de Lemon Studios, fue dirigida por Alejandro Lozano con guion de Tamez.

“Ocupamos una cena navideña para el filme, no es la más tradicional del mundo, tiene recetas originalmente de Yucatán con el toquecito moderno. Me parece que es algo que nos va a traer mucha nostalgia y al mismo tiempo nos va a hacer reír porque sentimos que es nuestra vida de hoy”, compartió Hayek.

¿De qué trata la nueva película que produce Salma Hayek?

“El sabor de la Navidad” presenta tres historias paralelas en torno a las celebraciones navideñas en la Ciudad de México, las que se entrelazan al final de la película.

En la primera historia, una hija enemistada de su familia busca la reconciliación. En la segunda, dos amigos ponen su amistad a prueba cuando empiezan a trabajar y compiten como Papá Noel en el parque Alameda Central. En la tercera, una chef solitaria que prepara cenas de Navidad para otras familias enfrenta lo que siente por su auxiliar de cocina.