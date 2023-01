Salma Hayek sufre de claustrofobia y otros grandes miedos

Al menos cuatro miedos padece Salma Hayek. | | Foto: Getty Images / Shutterstock.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana, Salma Hayek volvió a destacar que sufre de claustrofobia, un padecimiento que ha tenido que enfrentar en diversas ocasiones, sin embargo, ésta no es la única fobia que sufre la jarocha.

Claustrofobia, ofidiofobia y otros grandes miedos son los que enfrenta Salma Hayek

Claustrofobia

La claustrofobia es uno de las fobias que según Salma Hayek le aquejan, y es que, en numerosas ocasiones ha hecho referencia al miedo que siente al encontrarse en espacios cerrados.

Por ejemplo, en su última publicación de Instagram, la actriz y productora dijo que aunque pareciera extraña la forma en que fue retratada, quienes sufrieran claustrofobia la entenderían.

También, en una entrevista dijo que tuvo que hacer frente a esta afección cuando rodó la película “Eternals” y ponerse el vestuario por primera vez.

“Yo estaba muy nerviosa porque tengo claustrofobia, y cuando me siento muy apretada y no hay ventanas… ¡necesito respirar! Lo quiero aventar todo y me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar así con eso apretado y no te puedes mover”, contó la mexicana.

Ofidiofobia

A la claustrofobia que sufre Salma Hayek se suma la ofidiofobia que la aqueja, ya que, según ha dicho ella misma, le tiene “terror a las serpientes”.

Esto a pesar de que Hayek es recordada por la icónica escena que protagonizó en la cinta “Del crepúsculo al amanecer” de Quentin Tarantino, donde actúo a lado de Geroge Cloone y Antonio Banderas, y en donde aparece bailando mientras una enorme serpiente amarilla se cuelga de sus hombros y cuello.

Sin embargo, su miedo a las serpientes se hizo presente durante una entrevista al aire libre para la película “Grown Ups”, donde un escurridizo reptil se apareció cerca de la actriz, quien saltó a la silla de su compañera actriz, tranquilizándose hasta que se llevaron al intruso.

Oscuridad y matrimonio

Según, la originaria de Veracruz, durante algún tiempo en su vida, también sufrió miedo a la oscuridad y al matrimonio.

“Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado”, confesó Salma en una entrevista al periódico español El País.