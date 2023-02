¡Qué elegancia! Salma Hayek y el vestido azul que deslumbró en un desfile de Milán

Salma Hayek en desfile de Gucci en Milán ~ Foto: AFP

Salma Hayek generalmente llama la atención de los fotógrafos en las alfombras rojas por sus atuendos elegantes y el desfile de Gucci en Milán, Italia, no fue la excepción, ya que las miradas se fueron directamente a la mexicana gracias a un vestido azul con estrellas que marcó tendencia.

Así lució Salma Hayek en desfile de Milán

Se trata de un vestido midi de color azul eléctrico de manga larga, muy ajustado en la cintura y bastante corto, pero lo que realmente le hace especial es que tiene unas estrellas brillantes por todo el tejido y nos parece el detalle ideal para decorar esta maravilla de diseño. Además ella es muy curvilínea y no hay duda de que este estilo es el que más le favorece.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

La caída de bajo asimétrico formó una silueta midi que, junto al detalle fruncido, se posicionan como unas de las grandes tendencias de la temporada que entrará con la primavera.

En cuanto al calzado se decantó por llevar unos zapatos de tacón con plataforma en tonalidad plata y con pulsera al tobillo. Cabe mencionar que este detalle siempre es ideal para poder portar unos tacones por largas horas. Asimismo, la plataforma aporta un soporte adicional que también da estilización a la silueta.

Salma Hayek sabe que su look no estaría completo de no ser por los accesorios y el look de belleza con el que finalizó todo el conjunto. Portó unos delicados aretes y pulsera en color plata y un bolso clutch a juego. El maquillaje lo centró en la mirada con sombras en tonos oscuros y labios nude. Así es como una estrella muestra cómo se triunfa en una pasarela, incluso como invitada.

¿Será ésta la tendencia de primavera?

El vestido de Salma Hayek podría marcar la tendencia para los desfiles de noche en la entrante primavera con colores llamativos, en particular, los azules. El vestido de Yves Klein provocó que la propia actriz veracruzana luciera entusiasmada.

Así que nos quedamos con la idea de que los vestidos cortos en estos colores llamativos, en concreto, los azulones, van a pegar muy fuerte en las noches de primavera. No queda nada para decir oficialmente que estamos en la estación más esperada del año, qué maravilla.

La hija de Salma Hayek luce de rubia por primera vez

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek de 15 años, llegó acompañada de su media hermana Mathilde Pinault al show de Gucci, y aunque no es la primera vez que nos sorprende con un cambio de look, pues en otros momentos la hemos visto con el pelo teñido, sí es la primera ocasión que apuesta por algo mucho más drástico.

Valentina Paloma se suma a una de las tendencias de pelo que veremos este 2023. “Los rubios en tonalidades vainilla serán un básico durante los siguientes meses. Pues es un tono que aporta luz y que además le queda bien a cualquiera”, nos cuenta el estilista y experto en color, Gabriel Samra.