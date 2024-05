Salma Hayek y otros famosos recuerdan a sus mamás con emotivas fotos por el Día de las Madres

Los famosos aprovecharon el Día de las Madres para compartir sus tiernas fotografías en compañía de sus mamás. Asimismo, algunas famosas mexicanas celebraron el hecho de ser mamá. En Unotv.com te hacemos un recuento de las publicaciones de Salma Hayek y Eugenio Derbez, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió una conmovedora foto con su madre, la cantante de ópera, Diana Jiménez Medina.

En la imagen, que acumula casi 70 mil likes en menos de cuatro horas, se puede ver a la actriz de “Frida” disfrutando de la playa con su madre, aunque se desconoce el año en que se tomó.

El 30 de julio murió Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta, falleció en su casa de Acapulco. La conductora de televisión, quien le decía “Chabelita“, era muy apegada a su progenitora y la recordó en el Día de las Madres con un tierno mensaje.

Asimismo, compartió una publicación en la que presume la evolución de sus hijas, Mía y Nina. “Estoy muy orgullosa de ustedes, de las maravillosas jovencitas en las que se han convertido y agradezco su dulce existencia cada segundo de mi vida”.

El actor de “Coda” y “No se aceptan devoluciones” compartió un video en el que reconoce a su esposa, Alessandra Rosaldo; así como a su madre, Silvia Derbez, en el Día de las Madres.

La cantante mexicana, Thalía, le dedicó un extenso y conmovedor a su mamá Yolanda Miranda Mange, quien murió en 2011. “Yo sé que estás feliz gozando en un lugar hermoso cerca de Él y hasta allá te mando un beso y un abrazo”, le escribió.

La madre de Maribel Guardia murió cuando ella era muy adolescente. Por esta razón, hace casi 50 años, su hermana Vilma Chacón se hizo responsable de su crianza.

En 2023, se anunció que Vilma tiene una enfermedad mortal. Casi un año después, le agradeció por todos sus sacrificios en el “Día de las Madres“.

Doña Paty es la madre de Tania Rincón, a quien la conductora y exMiss Michoacán, la felicitó en el Día de las Madres recordando una anécdota que vivieron juntas.

“Me acuerdo un día cuando entré a Nuestra Belleza y me dijiste ‘Mira Tania no te voy a dejar sola en esto te voy acompañar a todos lados pero no me hagas perder mi tiempo si vas hacer esto lo vas hacer bien si empiezas a echarle flojera yo me regreso a mi trabajo donde soy muy feliz haciendo cotizaciones y nos quitamos de problemas'”

Tania Rincón