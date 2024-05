“Influenza se complicó”: Ana Gabriel publica nuevo video; ahora padece neumonía

Ana Gabriel padece neumonía. Foto: AFP

Ana Gabriel causó alarma entre sus seguidores al anunciar que la influenza que padece desde hace días se complicó, escalando a neumonía. La famosa debe permanecer en reposo absoluto y bajo supervisión médica.

“Quiero informarles, no una buena noticia: la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos (de los doctores) y medicamento”.

A través de un video, en donde se ve que, al parecer, utiliza oxígeno, la cantante informó sobre su complicado estado de salud y pidió a sus seguidores no “soltarla”. Además, confesó que al principio no siguió las indicaciones de los médicos, pues se sintió “valiente”.

“Desafortunadamente, se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas… Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano, por favor”.

La intérprete de “Quién como tú” informó que las fechas que tenía previstas para Chile y Paraguay serán pospuestas “si los médicos dan luz verde”, destacó la cantante en su publicación de redes sociales.

Fue el pasado 16 de mayo cuando, también en redes sociales, Ana Gabriel informó que terminó en urgencias de un hospital en donde le fue diagnosticado un cuadro de influenza.

En ese momento, la famosa aseguró que sólo se aplazaría una fecha; sin embargo, ante las complicaciones médicas, ahora serán más presentaciones las que se tienen que mover.

“Recupérate, te amamos”: fans desean salud a la famosa

Después de la actualización sobre su estado de salud, Ana Gabriel recibió el apoyo de sus fans, quienes le desearon una pronta recuperación.

“Recupérate, te amamos y te esperamos”, “No nos importa cuánto se pospongan, queremos que esté bien, recuperada y disfrute tanto como nosotros el show”, “Ponga su salud como prioridad siempre, por favor”, “Tu salud es lo más importante. La mano de Dios sobre ti, mi reina querida”, son algunos comentarios que se pueden leer por parte de los fieles seguidores de la cantante.