Sam Neill, actor de “Jurassic Park”, revela que padece un raro cáncer en la sangre

Sam Neill reveló su enfermedad en un libro que escribió. Foto: AFP

El actor Sam Neill reveló que está en tratamiento para un raro cáncer en la sangre en fase tres y escribió en sus memorias que está “posiblemente muriendo” de la enfermedad diagnosticada hace un año.

El neozelandés, que saltó a la fama como el doctor “Alan Grant” en la película de “Parque Jurásico” (1993), informó que empezó hace un año el tratamiento para el linfoma no Hodgkin.

El actor de 75 años hace esta revelación en el libro “Did I ever tell you this?” (“¿Alguna vez te dije esto?”) que se publicará la próxima semana.

En su primer capítulo, escrito durante una sesión de quimioterapia, Neill afirma: “La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto”.

El actor explica al diario The Guardian que la enfermedad está ahora en remisión, pero que deberá seguir sometiéndose a quimioterapia para el resto de su vida.

“Me encontré sin nada que hacer. Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: ¿qué voy hacer”, contó Neill durante la entrevista que le dio a The Guardian.

¿Cuándo le detectaron la enfermedad a Sam Neill?

El actor reveló que le detectaron la enfermedad hace un año mientras estaba de gira promocional de la película “Jurassic World: Dominion”, tras sufrir una inflamación de los ganglios linfáticos.

Y sobre escribir un libro, aseguró que “nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: mañana escribiré sobre eso… eso me entretendrá”.