Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

Foto: AFP

La banda Limp Bizkit anunció la muerte de Sam Rivers, su bajista, a los 48 años. A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación confirmó la noticia sin revelar las causas del fallecimiento del músico.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido… Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina”, confirmó la banda.

La agrupación compartió una fotografía del bajista al que describieron como “pura magia”.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, destacaron.

En la publicación a la que reaccionaron decenas de seguidores, Limp Bizkit también recordó los momentos de Sam Rivers como parte de la banda.

“Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos – salvajes, tranquilos, hermosos – y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí”, escribió la banda en su comunicado.

Finalmente, reconocieron su legado y prometieron que lo “llevarían” con él.

Fans lamentan muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

A través de redes sociales, fanáticos de la banda lamentaron la muerte de Rivers al que reconocieron como uno de los mejores bajistas en la industria musical. Mientras que otros más recordaron la última vez que lo vieron en vivo.

“Fue uno de los mejores y más influyentes bajistas de nuestra era. El tipo era supercreativo y tenía un tono increíble”, “Los estaba escuchando el otro día”, “Esto se siente como un sueño, estoy enojado, Limp Bizkit fue mi primera obsesión musical y él fue una de las principales razones”, son parte de los comentarios de los seguidores quienes dedicaron un último adiós al músico.