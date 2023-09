Sam Smith dará concierto en México la noche del 15 de septiembre y este es su setlist

Sam Smith está de gira con su “Gloria Tour”. Foto: GettyImages

Sam Smith regresa a México después de cinco años de ausencia y el cantante británico dará un concierto la noche de 15 de septiembre, día que se festeja el Grito de Independencia.

Y tras su presentaciones en Monterrey este 11 y 12 de septiembre, el interprete de “Unholy” traerá su gira “Gloria Tour” al Palacio de los Deportes este 14 y 15.

Sam Smith y las canciones de su “Gloria Tour”

El concierto del cantante inglés se divide en tres actos y estas son las canciones que se podrán escuchar durante sus presentaciones en México.

ACT I: LOVE

1. Stay With Me

2. I Know I’m Not The Only One

3. Like I Can

4. Nirvana

5. Too Good At Goodbyes

6. To Die For

7. Perfect

8. How Do You Sleep?

9. Dancing With A Stranger

ACT II: Beauty

10. I’m Kissing You (Des’ree cover)

11. Lay Me Down

12. Love Goes

13. Gimme

14. Lose You

15. Promises

16. I’m Not Here To Make Friends

17. Latch

18. I Feel Love (Donna Summer cover)

19. Reset

ACT III: Sex

20. Gloria

21. Human Nature (Madonna cover)

22. Unholy

Sam Smith y su Simi

Con su gira “Gloria Tour”, Sam Smith se ha presentado en Estados Unidos y el cantante ha compartido en su cuenta de Instagram su colección de Doctor Simi.

“El dijo, mes patrio y…”, “Sam hermane ya eres mexicane”, “Simi Smith representa el amor de los mexicanos por ti, querido Sam”, “Amamos al Simi Smith”, “l Simi Smith existiendo”, “JAJA el doctor simi no está soportando jajajaja”, “Triunfando como siempre”, fueron algunos comentarios que generó la publicación.

Los conciertos de Sam Smith en México podrían aumentar su colección del famoso doctor.