Sam Smith pone arder el Festival Emblema con su show infernal

Sam Smith se presentó en el Festival Emblema 2024. Foto: Ocesa

El viernes se llevó a cabo la primera jornada del Festival Emblema en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México donde el cantante británico Sam Smith brindó un show que será recordado por mucho tiempo.

Desde el primer segundo de la presentación de Sam Smith la emociones fueron a tope al abrir con tres de sus grandes temas: “Stay With Me”, “I’m Not the Only One” y “Like I Can”.

Como le sucedió a Sam Smith hace diez años en su presentación en el Corona Capital el cielo se nubló y apareció la lluvia, sin embargo el ánimo de los asistentes no menguó ni un momento con canciones como “I’m Not The Only One”, “Too Good At Goodbyes”, “Diamonds”, “Dancing With A Stranger” y “How Do You Sleep”.

El cantante se mostró muy emocionado de estar con el público mexicano y aseguró que son los mejores del mundo, además pidió que todos celebraran porque en dos días sería su cumpleaños.

Para el cierre de la presentación la lluvia paró y la emociones se fueron al máximo con el último bloque musical con canciones para bailar sin parar como el cover al clásico de Donna Sumer y Giorgio Moroder “I Feel Love”.

Finalmente el británico mostró su lado infernal al salir al escenario con sus cuernos de diablo y neglige para cerrar con el tema “Unholy”.

Otras presentaciones en el Festival Emblema

