Samo, de Camila, fue operado de emergencia; esto se sabe

Samo, integrante del grupo Camila, fue operado de emergencia tras concluir la gira que la banda realizó por Estados Unidos. La noticia fue confirmada por el propio cantante a través de un video publicado en sus redes sociales, donde reveló que se encuentra hospitalizado y en recuperación.

“Hola, mis amores, ¿cómo están? A mí me tocó dormir en una clínica. Terminamos la gira de Estados Unidos, pero la salud se merma a veces y hay que cuidarse”, expresó Samo desde una cama de hospital, sin ofrecer detalles sobre su diagnóstico.

Aunque el cantante no especificó qué tipo de cirugía le practicaron, sí hizo un llamado a la prevención médica. En su mensaje, subrayó la importancia de hacerse chequeos frecuentes, incluso cuando no se presenten síntomas.

“Estas cosas me hacen reflexionar lo mucho que uno se tiene que cuidar. Aunque no te sientas mal, el chequeo médico es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando sin que tengas síntomas”, compartió Samo en el video.