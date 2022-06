¿En qué se inspiró Samo para el tema “Sin ti”? El cantante lo revela y da detalles de su nuevo disco

Samo está de regreso con un proyecto muy personal: el cantante, que ha regalado bellos temas, compartió para Unotv.com la historia que hay detrás del tema “Sin ti”. ¿Fue para un examor? Aquí te damos los detalles.

Aunque la canción podría ser un himno a esos amores que quitan el aliento, el sueño y hasta la tranquilidad, Samo aseguró que la inspiración no fue una relación fallida ni rodeada de malas acciones, sino que es un tema para el amor propio.

“Entonces ‘sin ti la vida duele menos’ es como festejar ese amor propio que a veces hace falta (…) ‘Sin ti’ la escribí en Miami y creo que recordaba momentos en general, no era para alguien en específico”.

Sin embargo, Samo aceptó que también podría ser vista para el dolor del corazón y, dijo, el desamor también ha tocado a su puerta.

“Creo que era en general que a veces en el amor se viven contrastes y al desamor me lo he topado muchas veces de frente”.

Tal como lo explicó Samo en entrevista para este medio, la canción “Sin ti” habla sobre la libertad que siente cuando el cuento de hadas se convierte en una pesadilla.

A 27 años de haber salido de su natal Veracruz con el sueño de triunfar en la música, presenta “27”, un álbum con 10 temas grabados en vivo con orquesta en el World Trade Center de Veracruz, su primer sencillo es la reversión de ‘Sin ti’ a ritmo de salsa.

Por supuesto que en este material se incluyen canciones como “Todo cambió”, “Adoro”, “De que me sirve la vida” y más temas que le recuerdan lo complicado que ha sido mantenerse en la cima después de su separación de Camila.

“De repente, la industria dentro de la música te suelta un poco, a veces, los artistas somos un poco como ‘estás y no estás’; si estás en número uno, estás; si no estás en número uno, ya no te quiero. A veces somos como un poco desechables para una industria”.

Samo, cantante