Sandra Echeverría habla de su éxito: “las mujeres ya no lloran, sólo facturan”

Sandra Echeverría tiene más trabajo que nunca. Foto: Gettyimages.

Sandra Echeverría lanzó el videoclip oficial de “Mi culpa” este jueves por la noche y confesó que se encuentra en el momento cúspide de su carrera luego de separarse de Leonardo de Lozanne en noviembre del año pasado. En entrevista, la cantante mexicana no dudó en citar la letra de la canción de Shakira y Bizzarrap para referirse a su actual estado de ánimo.

“Ahora sí que como bien dice Shakira las mujeres ya no lloran sólo facturan” Sandra Echeverría.

La cantante mexicana declaró que ahora puede darse el lujo de elegir qué hacer y que no: “todo lo tomo en función, obviamente primero de mi hijo, y también de la música, para que realmente pueda medio acomodar todo, pero he estado como muy ocupada y con propuestas bien padres”.

Sandra Echeverría además de tener propuestas para hacer cine, telenovelas y series de televisión, la están buscando en España para que se vaya a trabajar a un proyecto allá. La también actriz también está produciendo.

Sandra Echeverría aunque es fan de Shakira no expondría a su ex

Sandra Echeverría se considera fan de Shakira, pero aunque sí le gusta hacer canciones de despecho, nunca expondría a su ex pareja, Leonardo de Lozanne, en alguna de sus letras.

“Ni a la nueva novia ni a los suegros o a tus hijos, siento que se convierte en una cosa incómoda para ellos y creo fielmente que es importante hacer equipo con el papá de tu hijo porque finalmente van a ser compañeros toda la vida de tu hijo, para qué exponerlo, para qué hacer una pelea pública (…), yo en esa onda de pelear que públicamente no”, dijo Echeverría.

Todavía no le interesa tener pareja

Para Sandra Echeverría aún no ha llegado el momento de tener pareja: “yo creo que una separación es demasiado dolorosa, es demasiado fuerte y pasas por demasiados procesos que realmente tienes que ir cerrando cada uno para poderte aliviar y ya una vez que realmente alivias, si estás lista, te puedes realmente abrir otra vez al al amor, pero no estoy todavía ahí”.

“Creo mucho en que el Universo te cobija en los momentos que más lo necesitas y por algo se me están viniendo todas estas propuestas de trabajo, que están súper padres, que todas me emocionan mucho aparte, mi hijo, pues también hemos estado disfrutando mucho el tiempo me lo llevo a Guadalajara va viene, me lo llevo de vacaciones, entonces siempre es como tratar de estar ocupada realizando me personalmente”, finalizó la cantante.