Sandra Echeverría lanza “Mi culpa”, tema sobre haber aceptado un mal amor

Sandra Echeverría estrena “Mi culpa”. Foto: Ocesa Seintrack

La cantante mexicana Sandra Echeverría estrenó el tema “Mi culpa”, canción que habla sobre haber elegido un mal amor, la interprete dijo en entrevista para UnoTV.com que “no se trata de siempre señalar al otro, sino también de reconocer que de repente uno se deja manipular o que uno se crea expectativas y por ello decide quedarse en una mala relación”.

“La letra me la mandó José Luis de Río Roma, para mí uno de los mejores compositores de las nuevas generaciones y cuando la oí dije ¡wow!, realmente me movió”. Sandra Echeverría

La canción de Echeverría habla sobre el rompimiento, el haber elegido mal, no escuchar los consejos de los demás, pero sobre todo de reconocer que las rupturas siempre son por culpa de los dos.

Sandra Echeverría habla sobre la letra de “Mi culpa”

Sandra Echeverría explica que la letra habla sobre tomar la responsabilidad cuando se vive una mala relación, porque hay veces que se toman malas decisiones.

“Trata sobre que a pesar de las señales decidiste quedarte y por eso es tu culpa, a mí me llega mucho esta canción de hecho nos fuimos a Mexicali a grabar el vídeo, ya había varios momentos en donde realmente me quería yo quebrar porque realmente es una canción superllegadora y muy intensa” Sandra Echeverría

Aunque hay enojo en el tema también habla de aceptación; “cuando estás fuera de eso de repente empiezas a ver hacia atrás y dices claro, cómo no me di cuenta de estas señales, cómo no me di cuenta de tal cosa pues tenía expectativas. Yo quería cambiar a la persona”, explica la cantante.

“Creo que sí es una canción como de de mucho despecho de mucho enojo, de mucha tristeza de mucho dolor, pero al mismo tiempo de de aceptación y creo que siempre la culpa también te ayuda para realmente reflexionar para poder aprender y no volver a cometer los mismos errores”. Sandra Echeverría

Una canción regional “muy tradicional”

Sandra Echeverría dijo que desde que escuchó por primera vez “Mi culpa” le encantó pues es una canción con el mariachi tradicional con el que ella creció.

“José Luis me dijo pensé mucho en Rocío Durcal, en cómo sacaba ella la voz superfuerte y yo quiero que tú saques la voz igual porque tienes el rango. Cuando escuché la letra y todo realmente me movió”, añadió la también actriz.