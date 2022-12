Sandra Echeverría revela que este 2022 fue decisivo en su separación con Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría terminó su relación con Leonardo de Lozanne. Foto: Getty Images.

Sandra Echeverría anunció hace una semana sobre su separación de Leonardo de Lozanne tras de 11 años de relación. Ahora, la cantante compartió cómo y cuándo decidieron poner fin a su relación, pese al gran amor que existe entre ellos.

Según relató la representante del regional mexicano la pareja tenía problemas como cualquier otra, pero que durante este 2022 comenzaron a tener pláticas sobre que ya no tenían el mismo proyecto de vida y que ya no coincidían en muchas cosas: “Te das cuenta de que ya no éramos tan equipo como antes y por el bien de todos decidimos separarnos”.

“No puedes forzar las cosas y no puedes forzar a tu pareja a que vea la vida de la misma manera que tú y si ves que lo están viendo completamente diferente pues hay que tomar decisiones”, añadió Sandra Echeverría.

La cantante declaró que es un momento en el que le encantaría estar al 100 por ciento con su hijo Andrés, pero habían compromisos laborales y personales que no podía dejar a un lado: “Ya teníamos planes, calendario, promoción y en lugar de esconderme y no afrontar, es más bien esto esto es lo que está pasando y vamos para adelante, no pasa nada”.

“Siento que buscan la nota amarilla para poder salir y tener likes y videos y les pueda dar rating en sus programas ,pero nunca jamás voy a hablar mal de mi ex esposo en un futuro, al contrario, es una persona que he amado mucho, sigue habiendo mucho amor, sigue siendo una persona súper importante, que me dio a mi hijo que es el regalo más maravilloso que me pudo haber dado alguien y seguiremos siendo un equipo para Andrés”, resaltó Sandra.

“Es mucho más doloroso cuando amas a la persona y terminas, pero si ya no coinciden en muchas cosas y no hay proyecto de vida en común, es difícil poder caminar juntos de la mano”. Sandra Echeverría.

Sandra Echeverría debuta cantando villancicos con orquesta y estrena sencillo

El 3 de diciembre Sandra Echeverría se presentará en el Auditorio Nacional, a lado de la orquesta sinfónica de Minerías en un evento navideño en el que la cantante interpretará villancicos en español e inglés.

La cantante también cierra este 2022 con un nuevo sencillo que lleva por nombre “Ahí te quedas con tu vida”, tema escrito por ella y Ángela Dávalos, bajo la producción de Nabález.

“Me ilusiona mucho que escuchen esta canción porque es muy honesta, está cargada de dolor, pero también da paz por ser una triste despedida”, cuenta Sandra Echeverría.

Echeverría finalizó la entrevista compartiendo que está muy emocionada porque este año viajará a Miami para pasar las fechas decembrinas con su mamá, posteriormente tomarán un crucero.