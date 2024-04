Sandra Itzel contraataca: responde a Adrián Di Monte; lo responsabiliza si le pasa algo

Sandra Itzel responde a Adrián Di Monte. Foto: Cuartoscuro

La polémica no para entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte. Después de que la defensa del actor desmintiera que el famoso había ingresado al domicilio de la mujer, ahora, la cantante respondió al comunicado del despacho legal.

“Se metió en mi domicilio ilícitamente y después saca un comunicado queriéndome hacer quedar mal. No lo voy a permitir, no tengo miedo. Y sí, sigo diciendo que si algo me sucede a mí o alguien de mi familia, responsabilizo completamente a ese señor”

Además, Sandra Itzel se defendió y destacó, en un video, que ella tiene todas las pruebas, y mandó un mensaje a Adrián Di Monte.

“Yo todo lo que digo, lo digo de frente, lo dejo grabado y lo dejo puesto y lo dejo con pruebas… Ayer lloraba porque estaba muerta de miedo, de ver cómo con el señor no hay un momento de cordura, no hay un momento de razonamiento. Ya no voy a tener miedo, ayer me vi frágil, ayer me vi débil, ayer me vi con miedo, pero no lo va a lograr”

A través de su cuenta de Instagram, Sandra Itzel compartió un comunicado de su equipo de abogados en donde reiteró que la presencia de Adrián Di Monte no estaba justificada.

“Resulta fundamental que el señor Gómez no es autoridad judicial, por lo que no se encuentra justificado su ingreso al edificio, toda vez que, en su caso, eso correspondería al funcionario actuarial autorizado para tal caso”

Además, destaca que la irrupción del actor se suma a otros “dos actos de acoso” en el que habría incurrido el actor con anterioridad.

“El ingreso del señor Gómez al edificio se suma a otros dos actos de acoso y molestia realizados con anterioridad en el propio edificio y en los municipios de Tulancingo y Singuilucan, estado de Hidalgo, que, en su oportunidad, se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes”

De igual manera, la vocalista de La Sonora Dinamita desmintió que sea ella quien no quiera terminar su matrimonio con Adrián Di Monte. De acuerdo con la actriz, fue ella quien le pidió terminar con su unión legal.

“Yo le pedí el divorcio y él me daba largas. Siempre me daba largas, me daba negativas. Cuando me fui a Miami le dije ‘vamos a divorciarnos’ no quiso”