“Tienes al mejor papá y la mejor mamá”: Santa Fe Klan comparte foto y emotivo mensaje junto a su hijo Luka

El rapero publicó una foto con su hijo, cuya mamá es Maya Nazor. Foto: Getty Images

Santa Fe Klan, quien habló de su relación con Karely Ruiz, compartió la primera foto, así como un emotivo mensaje, junto a su hijo Luka, producto de su romance con Maya Nazor.

Santa Fe Klan comparte foto y mensaje junto a su hijo Luka

A través de su cuenta de Instagram, el cantante, quien fue detenido en Colima, publicó una fotografía junto a Luka, de un año, asegurando que la gente sólo habla sin saber.

“La gente habla lo que quiere, hijo, sin saber nada, porque son libres de opinar. Pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu mamá, ni en lo que dicen de tu papá. Somos humanos con errores y defectos, y nunca hay que juzgar lo que se ve por fuera”, escribió Santa Fe Klan.

Asimismo, el intérprete de “Te iré a buscar” expresó que, para él, la familia es lo más importante. Además, la pobreza, ya que no tenía dinero, lo ayudó a salir adelante.

“Yo tengo 10 años trabajando y haciendo música, desde que mi papá me compró mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio. Mis papás me enseñaron que la familia siempre es lo primero. Por eso, me cansé de la pobreza y salí a la calle a cumplir mi sueño para sacar adelante a mi familia haciendo lo que me gusta”, dijo el cantante.

¿Qué le dijo Santa Fe Klan a su hijo Luka?

El intérprete de “Algo más”, quien formó parte de la banda sonora de “Black Panther”, le dedicó unas palabras a Luka, señalando que no deja de trabajar por darle lo mejor.

“Gracias a Dios y a los fans, hoy no nos falta nada, mi niño. (…) Tienes a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días. Y tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando duro para sacar adelante a la familia”, expresó el rapero.

Finalmente, el ex de Maya Nazor afirmó que “disfruta” estar con su hijo y que es lo más valioso que tiene. “Te amo por siempre, Luka”, puntualizó el intérprete de “Tú y Tú”.