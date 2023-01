“Yo no doy tantas explicaciones”: Santa Fe Klan habla sobre su ruptura con Maya Nazor

Santa Fe Klan rompió el silencio y habló por primera vez sobre su ruptura con la modelo e influencer Maya Nazor, con quien tuvo a Luka, su primer hijo; a principios de año, el rapero mexicano dio una entrevista para el canal de Pepe Garza, en donde habló un poco sobre ese episodio de su vida privada.

En un viaje que el rapero de Guanajuato hizo a Estados Unidos (EU) con motivo del fin de año 2022, Santa Fe Klan se dio una vuelta por los espacios de algunos amigos streamers y músicos, donde habló un poco sobre su carrera, sus proyectos y de su vida amorosa.

En la entrevista que hizo Pepa Garza, Santa Fe Klan habló de manera muy cuidadosa sobre su relación con Maya, la mamá de su hijo Luka. Explicó que la modelo siempre será una persona muy importante para él, que no la considera su enemiga y que no sabe si algún día regresarán.

“A veces las cosas se mueven. Por eso yo nunca hablo, porque no sé qué va a pasar, por eso yo me quedo callado. Son problemas personales que es mejor callar, porque no sabemos qué va a pasar. Mi Luka es mi Luka y siempre me va a ver con ella (Maya) y siempre que la vea vamos a estar bien porque él nos tiene que ver bien (…) No es mi enemiga ni lo va a ser nunca, porque es una persona que siempre va a estar en mi vida, Maya y Luka, pase lo que pase”.

Dijo Santa Fe Klan, al responder si la ruptura con Maya Nazor era definitiva.