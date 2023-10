Concierto improvisado: Santa Fe Klan estrena canción inédita en vuelo

Santa Fe Klan sorprendió a los pasajeros de un vuelo al presentar una canción inédita que, dijo, acaba de escribir, por lo que todavía no era presentada por el originario de Guanajuato. Y, como era de esperarse, los paseantes no perdieron oportunidad de grabar el momento.

En el video se ve al cantante tomar el altavoz del avión, mientras decenas de celulares se preparaban para ser testigos del estreno de una emotiva canción a varios pies de altura.

La nueva canción de Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, es un tema emotivo. Aborda la enfermedad de un joven que ve a sus padres padecer por la salud de su hijo. Parte del tema estrenado en el vuelo dice:

“Otra vez despierto en este triste hospital

Veo tus lágrimas como caen de mamá

Dame la fuerza para poder encontrar la paz

Y mi papá buscando solución

Buscando dinero para mi operación

Es que no quiero despedirme y decirle adiós

De pronto cambió mi suerte

Ahora mi vida es diferente

No sé si Dios me sanará o me llevará la muerte”